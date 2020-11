Gjerningsperson bak Wien-angrepet var IS-tilhenger. Terrortrusselen er like stor nå som før, mener forsker.

– Motivasjonen for å angripe har langt på vei vært den samme helt siden 90-tallet, sier terrorforsker Petter Nesser.

Politifolk med skuddklare våpen i nærheten av åstedet i Wien. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

3. nov. 2020 13:57 Sist oppdatert 11 minutter siden

Mandag kveld ble Østerrike rammet av terror. Seks områder i sentrum med mye uteliv, ble angrepet.

Gjerningspersonene begynte å skyte vilkårlig inni og utenfor barer, ifølge lokale myndigheter. To menn og to kvinner er foreløpig meldt drept, i tillegg til en gjerningsperson.

Flere titalls er skadet.

Gjerningspersonen som ble skutt og drept, sympatiserte med IS, melder regjeringen i Østerrike. De virket profesjonelle og hadde automatvåpen, ifølge myndighetene. Tirsdag jaktes det på flere gjerningspersoner, og flere er arrestert.

– Angrepet var et forsøk på å svekke og skape splittelse i demokratiet, sa Østerrikes innenriksminister Karl Nehammer, ifølge Reuters.

Inngangen til et parkeringshus ble truffet av skuddsalvene fra angrepet. Foto: Ronald Zak / AP

Første terrorforsøk som ble gjennomført

Flere angrep er blitt planlagt i Østerrike de siste seks årene. Men dette kan det være det første som faktisk ble gjennomført, mener seniorforsker Petter Nesser. Han er tilknyttet Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Handelshøyskolen BI.

– Østerrike er et land der det har vært jihadistisk aktivitet tidligere. Mellom 200 og 300 fremmedkrigere har vendt tilbake dit, sier Nesser.

Det har vært en rekke dokumenterte forsøk på terror i Østerrike, ifølge hans tall:

En 14-åring i Østerrike ble i 2014 rekruttert av IS-nettverk gjennom sosiale medier. Tenåringen ble påvirket til å prøve å gjennomføre et angrep.

Et angrep ble planlagt i Østerrike i 2016. Det skulle rettes mot den amerikanske flyplassen Rammstein i Tyskland.

Et høyhastighetstog i Tyskland skulle etter planen avspores i 2018. Planene hadde også forbindelse til Østerrike.

I 2019 ble det også avslørt et planlagt angrep mot et julemarked i Wien. Det ble planlagt av en person i fengsel som var i kontakt med personer utenfor.

Ingen av disse ble gjennomført.

Østerrike har ikke vært så rammet av terror som Frankrike, England og Tyskland, sier Nesser. Men at angrepet nå i 2020 ble gjennomført, kan handle om at terroraktiviteten har endret seg, mener han. Forrige uke ble Frankrike ble rammet av et angrep i Notre-Dame-kirken i Nice. Tre personer ble knivdrept.

Østerrikes kansler Sebastian Kurz hedrer de drepte i angrepene som skjedde om kvelden 2. november. Foto: RADOVAN STOKLASA / X02551

Fortsatt aktive jihadistnettverk

Nesser mener man lett kan få inntrykk av at det har vært en pause i terrorplanleggingen i Europa siden den store terrorbølgen for fem år siden. Men jihadistnettverkene er fortsatt aktive, sier han. De er tett viklet inn i hverandre og har funnet nye måter å operere på.

Vi hører ikke så mye om de større angrepene. Disse blir ofte stoppet, forklarer Nesser.

– Vi forbinder gjerne terrortrusselen nå med de mindre angrepene.

Aggresjonen handler ofte om intervensjoner i muslimske land. Ofte kan angrep utløses av det jihadistene ser på som fornærmelser mot profeten Muhammed.

Terroristene tilpasser seg

Nesser peker på at jihadistene er blitt flinkere til å tilpasse seg myndighetenes kontraterror. De bruker oftere enklere våpen og opererer mer alene. I Nice ble det brukt knivvåpen. I Wien, som man ikke kjenner hele bildet av ennå, ser det ut til at hovedsakelig skytevåpen ble brukt.

– Terroristene tilpasser seg. Det gjør at en større del av angrepene blir gjennomført. De er vanskeligere å oppdage. Trusselen er helt gjennomgående transnasjonal. Det er mange eksempler på at man koordinerer aktiviteten mellom celler i ulike land, sier han.

Den jihadistiske trusselen kom til Europa på midten av 90-tallet.

– IS tok langt på vei over nettverkene til Al-Qaida i Europa. Flere av IS-terroristene har tidligere tilhørt Al-Qaidas nettverk.

Så fikk man en ny mobilisering i IS-kalifatet i Syria. Her bygget man videre på nettverkene og rekrutterte blant unge innvandrere og konvertitter.

Et av åstedene utenfor en kafe i Wien. Foto: Ronald Zak / AP

Rekrutterer via sosiale medier

Nesser forklarer at jihadistene har variert bakgrunn. En av gruppene er dem han kaller «entreprenører». De er ressurssterke og noen ganger velutdannede. De bygger nettverk og angrepsceller. Og de har en tydeligere ideologi enn de andre.

De andre kaller Nesser «fotsoldater». De mangler ofte arbeid, noen tilhører kriminelle nettverk. Mange av dem er fra lavere kår.

På nettet finner terroristene nye måter å rekruttere. Terrorcellene gjerne bruker sosiale medier som kommunikasjonskanal. De som gjennomfører angrepet, er ofte styrt av IS-tilhengere gjennom apper som chattetjenesten Whatsapp. Et eksempel er lastebilterroren i Stockholm i 2017. Gjerningsperson kommuniserte med IS-tilhengere via Whatsapp.

– Motivasjonen for å angripe har langt på vei vært den samme helt siden 90-tallet, sier Nesser.