For fire år siden skålte de i champagne. Nå vil Russland ikke engang gratulere.

MOSKVA (Aftenposten): Vladimir Putin vil ikke gratulere Joe Biden fordi han foretrekker Trump. Eller?

Vladimir Putin ikke har gratulert demokraten Joe Biden med seier i presidentvalget. Dette er et selskap han deler med Kinas president Xi Jinping og Brasils president Jair Bolsonaro. Foto: Alexei Druzhinin / Pool Sputnik Kreml

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

9. nov. 2020 14:44 Sist oppdatert nå nettopp

Det er 2016 og republikaneren Donald Trump har akkurat erklært seg som vinner av det amerikanske presidentvalget. Det bryter ut applaus. Det serveres champagne og pølser. Stedet er ikke et republikansk valgmøte, men i det russiske parlamentet i Moskva.

– Jeg gratulerer dere alle med dette, sa politikeren Vjaseslav Nikonov i Putins parti Forente Russland.

Fire år har gått. Donald Trump har tapt valget, men han har splittet USA. Han har svekket det amerikanske ryktet internasjonalt. Presidenten har sådd tvil om allianser.

Og nå møter Russland en president Joe Biden som er NATO-venn. En president som sier han vil styrke forholdet til Europa. Som har en sterkere tone mot autoritære regimer.

Det virker åpenbart at Trump derfor er en foretrukket kandidat hos den gamle rivalen Russland. President Vladimir Putin har ennå ikke gratulert demokraten Joe Biden med seieren. Det har heller ikke Kinas president Xi Jinping og Brasils president Jair Bolsonaro. Det har også vært stille fra Recep Tayyip Erdogan, Tyrkias president.

Derimot har de fleste av USAs allierte i EU og NATO, som Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands Angela Merkel, Storbritannias Boris Johnson og de nordiske statsministrene, gratulert Biden med seieren.

De siste fire årene har russiske myndigheter blitt forvirret over signalene fra Donald Trump. Her i et godlynt øyeblikk mellom Putin og Trump i 2019. Foto: Susan Walsh, AP /NTB

I ukevis har russiske medier boltret seg med Bidens høye alder og forsikret publikum om sanksjoner mot Russland – og kanskje også nye kriger.

Men er det så enkelt at Putin er skuffet? Dette har vært en løpende diskusjon i Russland de siste månedene og ukene. Slik argumenterer ekspertene for at situasjonen er mer sammensatt enn man kanskje skulle tro:

1. Den manglende gratulasjonen

– Han kommer til å vente til det foreligger et offisielt resultat, sa statsviteren Dmitrij Oresjkin til radiostasjonen Ekho Moskvij søndag.

Oresjkin har tidligere vært en skarp kritiker av Russlands utenrikspolitikk. Han understreker at Trump nok er den foretrukne kandidaten, men mener at den manglende gratulasjonen ikke er storpolitikk. Det er bare Putin som ønsker å understreke sin egen betydning og uavhengighet.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov tok opp den manglende gratulasjonen med reportere mandag.

- Jeg vil si følgende: Vi anser det som riktig å vente på den offisielle oppsummeringen av valgresultatet, sa han ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

En viktig uttalt pilar i Russlands utenrikspolitikk er nemlig den enkelte nasjons suverenitet. I dette tilfellet vil det bety: Så lenge det pågår en strid om valgresultatet i USA, skal ikke andre land påvirke prosessen.

– Det er visse juridiske prosedyrer fremover, som er kunngjort av den sittende presidenten. Dette er forskjellen. Derfor anser vi det som riktig å vente på den offisielle kunngjøringen, la Peskov til.

Det er åpenbart paradoksalt. Det finnes tross alt bevis for at Russland ønsket å påvirke USA-valget i 2016. Ved bruk av ulovlige midler gjorde landet sitt beste for å tippe valget i Trumps favør. Men offisielt står Russland, sammen med Kina, for en linje der andre land ikke skal blande seg inn i andre nasjoners indre anliggende.

Fakta Joe Biden Joseph Robinette Biden Jr., født i Scranton i Pennsylvania 20. november 1942. Vokste opp i en katolsk middelklassefamilie. Familien flyttet til Delaware da han var elleve år gammel. Ble valgt som senator for Demokratene fra Delaware i 1972, 29 år gammel. Visepresident under Barack Obama fra 2009 til 2017. Etter et overraskende jevnt valg erklærte han seier lørdag 7. november. En rekke amerikanske medier hadde da konkludert med at Donald Trump ikke lenger hadde mulighet til å ta igjen Biden i opptellingen av stemmene. Kilde: NTB Vis mer

2. Tomme løfter

Da Donald Trump vant valget i 2016, sto altså jubelen i taket hos russiske myndigheter. Ikke bare slapp de unna Hillary Clinton, en uttalt kritiker av det russiske regimet. De fikk en amerikansk president som uttalte seg positivt om Vladimir Putin.

– Det er bare pluss-sider med Trump, sa nasjonalistlederen Vladimir Zjirinovskij og inviterte til fest i den russiske Dumaen i 2016. Nå tror flere at den russiske eliten er skuffet over Trump. Foto: STR / TT / NTB

Men etter fire år sitter Kreml igjen med tomme løfter, nye sanksjoner og stadig dårligere forhold. Slik oppsummerer Tatjana Stanovaja de siste fire årene for tenketanken Carnegie.

Hun viser til at mange i den russiske eliten er fortvilet over forholdet mellom retorikk og politikk. Med Clinton ville Russland ha møtt et kritisk, moraliserende og arrogant USA. Men i politikk kunne det ha blitt mindre skadelig enn det ble med Trump.

– Den russiske elite anser fremdeles Trump som «deres kandidat». I hovedsak fordi han er imot systemet. Men han har bevist for Kreml at han ikke klarer å omgjøre intensjoner til politikk, skriver hun.

3. Forutsigbarhet

I 2016 gjorde russiske myndigheter det helt klart at de foretrakk Trump. I 2020 har de valgt en annen strategi.

Putin har først og fremst understreket at dette er opp til amerikanske borgere å avgjøre. Det sa han på et mye omtalt intervju med statskontrollert TV.

Han takket Trump for gode ord om Russland. Men understreket imidlertid at han kan samarbeide med en Biden-administrasjon. Presidenten bemerket også at Det demokratiske partiet har «sosialistiske røtter».

Intervjuet blir tolket som at Russland fortrekker Trump. Men at myndighetene også ser fordeler ved et presidentskifte i USA. For eksempel kan det bli lettere å få forhandlet frem nye internasjonale avtaler. Det gjelder særlig en ny nedrustningsavtale.

– Bidens utenrikspolitikk vil være forutsigbar, for Russland, skriver Steven Pifer fra Stanford University i The Moscow Times.

Han skriver videre at Moskva nå kan forvente seg et annet arbeidsklima. For eksempel vil det presidenten sier og det administrasjonen gjør, være det samme.

– Kreml vil kanskje ikke like den nye politikken, men de vil forstå den, skriver han.