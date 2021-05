Det var Trumps største triumf. Spørsmålet er om avtalen kan overleve.

Flere arabiske land fordømmer Israels maktbruk mot palestinerne denne uken. Spørsmålet er om de vil gjøre noe mer enn det.

Disse fire feiret Abrahamavtalen i Det hvite hus 15. september 2020: Israels statsminister Benjamin Netanyahu, USAs president Donald Trump, Bahrains utenriksminister Khalid bin Ahmed Al Khalifa og utenriksminister i De forente arabiske emirater, Abdullah bin Zayed al-Nahyan. Foto: Alex Brandon, AP/NTB

Nå nettopp

Solen skinte og fremtiden så lys ut. Donald Trump smilte fornøyd til de 200 menneskene som hadde møtt opp i hagen utenfor Det hvite hus 15. september i fjor.

– Vi er her for å endre historien. Dette er daggry for et nytt Midtøsten! konstaterte den daværende amerikanske presidenten i en tale fra balkongen.