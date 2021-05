Foto: Dan P. Neegaard Verden Kina «Jeg håper jeg ikke blir sendt på skole,» skrev Merhaba (40) til sin norske bestevenn. Straffen for meldingen ble enorm. Hva skal til for å havne bak murene i den kinesiske Xinjiang-regionen? Svært lite, avslører lekkede statlige dokumenter.

Kristoffer Rønneberg

Juozapas Bagdonas

Nå nettopp

Hun har så dårlig samvittighet at hun ikke får sove. Fire år er gått siden Melikezat Abliz (42) sist hørte fra bestevenninnen Merhaba Musa (40).

Hun som var forlover i bryllupet hennes. Hun som har vært som en søster siden de ble kjent på universitetet. Hun som sitter i fengsel på grunn av den chatten de hadde for fire år siden.

Melikezat skulle gjerne ringt Merhabas foreldre i Kina for å spørre om de vet noe. Men 42-åringen frykter at også de kan få problemer hvis de snakker med henne. Dessuten er hun redd for at de skal gi henne skylden for datterens skjebne.