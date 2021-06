AP: Irans største marinefartøy har forlist i Omanbukta

Det største fartøyet i den iranske marinen har forlist etter en brann, melder nyhetsbyråer i landet.

Bilder delt i sosiale medier viser skipet i brann. Aftenposten har verifisert bildet opp mot arkivbilder av skipet. Foto: Twitter/privat

2. juni 2021 08:11 Sist oppdatert nå nettopp

Skipet skal være logistikkfartøyet Kharg, melder statlige TV-kanaler.

Brannen oppsto klokken 2.25 onsdag, men hittil er det ukjent hva som utløste den. Natt til onsdag jobbet brannmannskaper med slukking, uten hell, melder nyhetskanalene Fars og Tasnim. Skipet sank i nærheten av havnen Jask.

Området ligger 1.279 kilometer sørøst for den iranske hovedstaden Teheran.

Omtalt som feilslått redningsoperasjon

Redningsoperasjonen for Kharg har «slått feil», uten at det gis nærmere detaljer om hva dette innebærer. Det melder det statlige nyhetsbyrået IRNA.

Hele mannskapet er trygt evakuert, ifølge kilder nyhetsbyrået Fars har snakket med. Bilder på sosiale medier viser det som skal være mannskapet idet de evakueres, mens skipet brenner i bakgrunnen.

Logistikkskopet Kharg var det største i den iranske marinen. Foto: Fars

Iran har jevnlige militærøvelser i Omanbukta. At ulykker oppstår der, er ikke ukjent terreng for landet. Senest i mai 2020 ble et marinefartøy truffet av et missil under en treningsøvelse i nærheten av Jask. 19 mennesker døde, og 15 ble skadet.

Bygget i Storbritannia

Skipet ble bygget i Storbritannia og sjøsatt i 1977, men ble først satt i tjeneste i 1984 etter langvarige forhandlinger i kjølvannet av den islamske revolusjonen i Iran i 1979. Det over 200 meter lange fartøyet var oppkalt etter øya der det ligger en stor iransk oljeterminal.

Tapet av Kharg er den siste i en rekke ulykker for den iranske marinen. Under en militærøvelse i 2020 traff en rakett ved en feil et marinefartøy, også dette i nærheten av Jask. 19 av mannskapet mistet livet og 15 ble skadet. I 2018 sank ett av marinens skip i Kaspihavet.