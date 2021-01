Amper stemning på flyplassen i Moskva der Aleksej Navalnyj lander. Blir møtt av tilhengere og politi.

MOSKVA (Aftenposten): Han ble forsøkt drept, og presidenten nevner ham ikke ved navn. Sent i ettermiddag lander «Berlin-pasienten» i hjemlandet.

Aleksej Navalnyj ble ifølge flere uavhengige rapporter forgiftet med nervegiften novitsjok. I kveld ruternerer han til Russland. I ettermiddag gikk han på flyet i Berlin for å dra tilbake til Russland. Foto: REUTERS/Polina Ivanova

17. jan. 2021 15:07 Sist oppdatert nå nettopp

Stemningen er svært amper inne i terminalen på Vnukovo-flyplassen i Moskva, søndag. Her ankommer Aleksej Navalnyj litt etter klokken 17.00 norsk tid.

Aftenpostens korrespondent observerer et stort antall politimannskaper og mange pressefolk i terminalen sent søndag ettermiddag. Like etter klokken 17.00 ble avgangshallen i flyplassen tømt for støttespillere av politiet.

Russiske myndigheter har varslet at Navalnyj kommer til å bli pågrepet når han ankommer. Samtidig har mange av tilhengerne hans møtt opp på flyplassen. Flere titall står tett sammen i påvente av ankomsten. Stemningen er svært amper.

En mann er arrestert av politiet etter å ha ropt «Navalnyj er vår president». Aftenposten har også observert politiet arrestere en ung mann. Han ble pekt ut fra midten av en folkemengde, slått i magen med batong og ført ut. En video på Twitter ham bli eskortert ut like etter:

En av de fremmøtte, Nastja (25), nekter å la seg avbilde fordi hun er redd. Foreldrene er tilhengere av Putin. Hun oppdaget Navalnyj for 3–4 år siden og synes det er viktig å være her for å vise ham støtte.

– Jeg er selvfølgelig redd for at han skal bli arrestert med en gang, men jeg vil også at han skal få se at det er mange som støtter ham, sier hun til Aftenposten.

En tilhenger av Navalnyj blir arrestert. Foto: Reuters

Forsøkt drept med nervegift

Navalnyj ble fløyet til Berlin etter å ha blitt alvorlig syk på en flyreise fra Sibir til Moskva. Fredag ettermiddag gikk han på flyet i Berlin for å dra tilbake til Moskva. «Vi flyr hjem» skrev han til en Instagram-video fra flyet.

Flere uavhengige rapporter bekrefter at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok. Selv mener han at den russiske sikkerhetstjenesten FSB sto bak forsøket på å drepe ham.

44-åringen skapte overskrifter da han i desember under falskt navn ringte russisk etterretning for å få detaljer om egen sak. Agenten ga ham flere detaljer og innsikt inn i hvordan giftangrepet ble planlagt og gjennomført.

Før avreise la Navalny ut en video fra flyet på Instagram. Der ser han og kona hans inn i kamera mens hun siterer den kjente russiske krimklassikeren Brother 2:

– Gutt, gi oss noe vodka. Vi skal hjem.

Les også Giftofferet Aleksej Navalnyj ringte selv russisk sikkerhetstjeneste. Der innrømmet en agent angrepet.

Flere saker venter

Når han nå returnerer, har Navalnyj flere straffesaker hengende over seg. Dette er to av dem:

I 2014 ble han dømt til fem års betinget fengsel. I 2017 ble dette imidlertid forlenget et år – altså ut 2020. Han er nå ettersøkt for å ha brutt betingelsene i dommen , skriver den russiske avisen RBK. Bedragerianklage: Han er mistenkt for å ha brukt penger som ble gitt i gave til han egne organisasjoner, på personlig forbruk. Det skal dreie seg om 40 millioner kroner, ifølge den russiske etterforskningskomiteen.

Navalnyj og hans støttespillere mener at straffesakene mot ham er fabrikkerte.

Fakta Aleksej Navalnyj Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og Youtube. Utdannet jurist. Bor i Moskva, er gift og har to barn. Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene. Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. I 2008 ekskludert fra det liberale partiet Jabloko, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser. Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013. Fikk 27 prosent av stemmene ved borgermestervalget i Moskva i september 2013. Har vært pågrepet og stilt for retten for underslag en rekke ganger. Dømt til betinget fengsel i juli 2013 og desember 2014. Det er en utbredt oppfatning at disse har vært politisk motivert. Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent. I mai 2018 ble han dømt til 30 dagers fengsel etter å ha blitt pågrepet under en demonstrasjon mot Putin i Moskva. Nominert til Sakharovprisen i 2019. Kilde: NTB, Store norske leksikon, Wikipedia Vis mer

Straffet mektig parti

Aleksej Navalnyj har de siste årene etablert seg som Russland mest kjente opposisjonspolitiker. Særlig har han skaffet seg mektige fiender innen den russiske eliten med sine korrupsjonsavsløringer.

I tillegg er han en av arkitektene bak Stem-smart-kampanjen. En kampanje der velgere blir bedt om å støtte den kandidaten som har størst sjanse til å slå kandidaten fra det mektige partiet Det forente Russland. Partiet kalles ofte president Vladimir Putins parti ettersom han støtter partiet, og partiet støtter ham.

Denne strategien var trolig delaktig i at Det forente Russland mistet en tredjedel av stemmene under lokalvalget i Moskva.

Navalnyjs innsats har gjort Roman Pilipenko (27) til en trofast støttespiller.

– Vi ønsker å støtte ham. Jeg tror på hans undersøkelser, og hans arbeid mot korrupsjon som er publisert på YouTube. Han ble forgiftet av nervegift, sier Pilipenko.

Roman Pilipenko (27) har reist til Moskva med buss fra Krasnodar for å støtte Navalnyj. Foto: Helene Skjeggestad

En større gruppe fans av popstjernen Olga Buzova tar mye oppmerksomhet inne i terminalen på Vnukovo-flyplassen. Ifølge Navalnyj selv, har Kreml planlagt dette for å overskygge ankomsten hans med «klovneri».

«Jeg håper Vladimir Putin fant på denne listige planen helt selv» skriver Navalnyj på Twitter.

Natsja (25), sier til Aftenposten at mange har sagt de er her for å ta imot Olga Buzova fordi de da slapp inn i terminalen uten å kjøpe flybilletter. Hun mener at mange likevel er her for Navalnyj.

Risikerer mye

Hvorfor risikerer han alt for å komme tilbake til Russland?

– Navalnyj og folkene rundt ham, ønsker et fritt Russland. De ønsker det på vegne av russere. Den beste måten i vise det på, er å være i landet, sier Geir Flikke.

Han er professor ved Universitetet i Oslo og har nylig kommet ut med boken «Russlands rebeller» om den russiske protestbevegelsen.

– Navalnyjs politiske misjon er så nært knyttet til Russland at han kan ikke være en troverdig politiker og samtidig befinne seg utenfor landets grenser, utdyper Flikke.

Professoren tror at opposisjonspolitikeren vil bli arrestert.

– Jeg er bekymret for hans skjebne, sier han.

Geir Flikke, professor ved UiO. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

Det samme tror Tatjana Stanovaja. Hun er analytiker tilknyttet Moscow Carnegie Center og tenketanken R. Politik. Hun skriver på Telegram at Kreml regnet med at han ikke ville returnere:

– Kreml har økt forventningene om at Navalnyj vil bli arrestert. Hvis han nå ikke blir pågrepet, vil det bli oppfattet av den konservative eliten og sikkerhetstjenesten som et svakhetstegn, skriver hun.