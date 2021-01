Trump ringte valgansvarlig i Georgia: – Han snakker som en mafiasjef

– Korrupsjon, maktmisbruk og verdig en ny riksrettssak. Reaksjonene er sterke på Donald Trumps forsøk på å «finne» 11.780 stemmer i Georgia.

Donald Trump nekter å godta at han tapte presidentvalget og at demokraten Joe Biden vant. Foto: Evan Vucci/AP/NTB

President Donald Trump ringte lørdag til republikaneren Brad Raffensperger, administrasjonsminister og valgansvarlig i delstaten Georgia. Trump sa han måtte «finne» 11.780 stemmer. Det er antallet stemmer Trump tapte valget med i delstaten.

Den én time lange telefonsamtalen ble tatt opp. Opptaket er blitt lekket til The Washington Post og flere andre medier.

Raffensperger avviste Trumps forsøk på å presse ham. Likevel er reaksjonene sterke, særlig fra demokratiske politikere.

Brad Raffensperger er republikaner. I telefonsamtalen lot han seg ikke presse av partifellen Donald Trump. Foto: John Bazemore/AP/NTB

– Han snakker som en mafiasjef

I samtalen kommer president Trump med vage trusler. Han sier Raffensperger og advokaten hans «tar en stor risiko» dersom de ikke gjør som han ønsker.

– Donald Trump snakker som en mafiasjef og ikke engang en spesielt smart mafiasjef. Dette er slik folk i organisert kriminalitet snakker, sier Neal Katyal til TV-kanalen MSNBC.

Katyal var regjeringsadvokat i Barack Obamas periode. Han regnes nå som en av USAs mest prominente høyesterettsadvokater.

– Det kan hende slikt fungerte i Sovjetunionen, men det er ikke slik amerikanske myndigheter har fungert, sier Katyal.

Fakta USA-valget 2020 Donald Trump tapte i november valget mot den demokratiske utfordreren Joe Biden. Biden vant med 306 mot 232 stemmer i valgmannskollegiet. Trumps påstander om valgfusk er blitt avvist som ubegrunnet av domstolene. Valget er blitt godkjent i alle delstatene. Det siste formelle steget i prosessen er at Kongressen på onsdag skal godkjenne valgresultatet. 12 republikanske senatorer og kanskje så mange som 100 republikanske medlemmer av Representantenes hus vil kreve en granskning av påstått valgfusk. Dette kravet vil nesten helt sikkert bli avvist av flertallet, skriver amerikanske medier. Vis mer

Mange av Donald Trumps tilhengere har deltatt i demonstrasjoner der de krever at Trump må få fortsette som president. Foto: Keith Birmingham/The Orange County Register/AP/NTB

Republikaner: Presidenten utfordrer vårt demokrati

Onsdag skal Kongressen godkjenne valget av Joe Biden som USAs neste president. I forkant har det oppstått full splid i Det republikanske partiet. Minst 12 senatorer og bortimot hundre medlemmer av Representantenes hus vil stikke kjepper i hjulene for prosessen. De vil be om en granskning av påstått valgfusk.

Strategien har små sjanser for å lykkes. De republikanske lederne i senatet har nemlig bedt sine partifeller om å bekrefte at Biden vant.

Flere republikanere har også tatt sterkt avstand fra Trumps forsøk på å påvirke de valgansvarlige i Georgia.

– Jeg vil takke Brad Raffensperger, uttaler Olivia Troye på Twitter.

Troye er republikaner. Inntil i sommer var hun rådgiver for visepresident Mike Pence. Siden støttet hun derimot Joe Biden. Hun begrunnet sitt sidebytte med svak covid-politikk fra Trump. Nå er hun kritisk til Trumps samtale med Georgias valgsjef.

– Sannheten er viktig. Det er også viktig å stå opp med integritet uansett hva det koster mens hele verden ser vår president utfordre vårt demokrati og mange republikanske ledere fortsetter å vike unna, mener Troye.

– Rystende

– Dette er rystende, mener Adam Kinzinger om Trumps telefonsamtale.

Han er kongressmedlem fra Illinois for Trumps parti.

Kinzinger har en beskjed til de av partifellene som onsdag vil utfordre valgresultatet i Kongressen:

– I lys av dette kan dere ikke gjøre det med ren samvittighet, mener han.

– Er dere høye?

Michael Steele er tidligere leder for republikanernes partikontor. Han beskriver Trumps samtale som et forsøk på «en sammensvergelse for å bryte grunnloven» ved å vrake godkjente stemmer.

Han reagerer på en uttalelse fra partiet i Arizona. Der takkes Trump for at han bryr seg om valgsikkerhet. Steele antyder at de må være påvirket av narkotiske stoffer for å mene noe slikt.

– Er dere alle høye, spør Steele på Twitter.

– Verdt en ny riksrettssak

Trumps telefon til Raffensperger er blitt sammenlignet med Ukraina-telefonen som førte til at han ble stilt for riksrett. Trump antydet at han ville holde tilbake militær støtte hvis ikke ukrainerne startet etterforskning som kunne ramme hans politiske rival Joe Biden.

– Jeg mener absolutt at dette er en handling som kan utløse en riksrettssak. Dersom det var opp til meg, så ville saken ha blitt tatt opp i Kongressen raskt. Han angriper valget vårt, sier den liberale kongressmedlemmet Alexandria Ocasio-Cortez ifølge Axios.

Påtroppende visepresident Kamala Harris anklaget søndag Trump for forsøk på maktmisbruk.

– Trump er en korrupt mann som ville ha vært en despot dersom vi hadde tillatt det. Det kommer vi ikke til å gjøre, skriver den demokratiske kongressrepresentanten Adam Schiff på Twitter.

Den liberale kongressrepresentanten Alexandria Ocasio-Cortez ser gjerne en rask riksrettssak mot Trump etter telefonen til Georgia. Foto: Frank Franklin II/AP/NTB

Mener Trump kan ha brutt loven

Trump kan også ha forbrutt seg mot delstaten Georgias lover. Det skriver den demokratiske senatoren Sheldon Whitehouse på Twitter. Han påpeker også at Trump ikke har makt til å benåde seg selv eller sine medvirkere for brudd på delstatens lover.

