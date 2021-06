Døde skilpadder og delfiner skyller i land etter skipsbrann ved Sri Lanka

Rundt hundre døde skilpadder har drevet i land med skader på skjellet og i kroppsåpninger etter skipsbrannen utenfor Sri Lanka. Foto: Eranga Jayawardena / AP / NTB

Nesten hundre skilpadder, titalls delfiner og en blåhval er skyllet i land – døde og med skader – etter at et containerskip brant utenfor Sri Lanka.

NTB-AP

Nå nettopp

Økologer mener de døde dyrene kan kobles direkte til brannen på skipet X-Press Pearl fra Singapore, som brant i tolv dager.

Satelittbildet viser hvordan deler av skipet lå under vann 7. juni. Foto: Planet Labs Inc. Luftforsvaret i Sri Lanka tok dette bildet av det brennende skipet 29. mai Foto: Sri Lanka Air Force/AP/NTB

Det gikk bare noen få dager fra brannen startet 20. mai til døde dyr begynte å drive inn mot land.

Foto: Eranga Jayawardena / AP / NTB Foto: Eranga Jayawardena / AP / NTB

Skilpaddene har skader på skallene og i strupen. Flere frykter nå en katastrofe for dyrelivet i havet.

– Foreløpig kan vi si at dyrene har dødd av to forskjellige årsaker – den ene er brannskader som skyldes varmeutviklingen, og den andre er kjemikalier, sier Anil Jasinghe i Sri Lankas miljødepartement. Han oppgir ingen konkret dødsårsak, men viser til at analysene fortsatt pågår.

Foto: REUTERS/Dinuka Liyanawatte/NTB Foto: REUTERS/Dinuka Liyanawatte/NTB

En lastedokument Associated Press har fått innsyn i, viser at det var farlig gods i 81 av de nesten 1.500 containerne om bord. Sri Lankas marine tror brannen ble utløst av kjemikalier i lasten.

Det meste av stoffene ble ødelagt i brannen, men brennende glassfiber og plastkuler fra lasten har ført til alvorlig forurensning i havet og langs strendene.

Sri Lanka planlegger å kreve erstatning fra eierne av skipet og har lagt inn et foreløpig erstatningskrav på 40 millioner dollar – snaut 350 millioner kroner.