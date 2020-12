Nye henrettelsesmetoder. Mer vann i dusjen. Dette får Trump igjennom på sine siste måneder.

Donald Trump holder en lavere profil enn vanlig, men i kulissene skjer det mye.

1. des. 2020 19:52 Sist oppdatert nå nettopp

Hør i Aftenpostens podkastspiller i toppen av artikkelen. Hvis du har Iphone, kan du også høre i «Lytt»-seksjonen i Aftenposten-appen.

Flere episoder ligger nederst i denne saken.

I denne ukens Aftenpodden USA snakker kommentator Christina Pletten og USA-korrespondent Øystein K. Langberg om alt president Trump prøver å gjennomføre før Joe Biden tar over.

Blant annet er det en rekke nye reguleringer og lovendringer på trappene.

– De kan snike gjennom mange store ting som bare forsvinner i alt bråket, sier Pletten.

Administrasjonen jobber blant annet for at det skal åpnes for å bruke andre metoder for henrettelser enn gift.

– Det er blant annet snakk om det som heter eksekusjonspelotong, altså at man skal kunne bli skutt, sier Pletten.

Administrasjonen jobber også for å endre en rekke reguleringer innen miljø, forbrukervern og arbeidsliv.

– Det som skjer nå er et bilde på det som har vært linjen gjennom hele presidentskapet. En rekke reguleringer er blitt fjernet, men mediene har ikke fått skrevet så mye om det, fordi det til enhver tid skjer så mye annet i Trump-verdenen, sier Langberg.

Også utenrikspolitisk skaper presidenten problemer for Biden, blant annet ved å forsure forholdet til Iran ytterligere.

Nye episoder hver uke

Du må være abonnent på Aftenposten for å kunne høre Aftenpoddens USA-podkast, og den tilbys nå kun på Aftenpostens nye podkastplattform.

Den ukentlige podkasten Aftenpodden, som gir analyser og nyheter fra norsk politikk og debatt hver torsdag, vil fremdeles ligge åpent for alle brukere på alle podkastplattformer.

Her er tidligere episoder: