Den svenske eldreomsorgen får strykkarakter. Nesten ingen koronasyke på sykehjem fikk møte lege.

Det svenske helsetilsynet har gransket den svenske eldreomsorgen i kjølvannet av alle koronadødsfallene på sykehjemmene. Dommen er knusende.

Aftenposten fortalte om Lena Granlund (75) som bodde på sykehjem og døde etter å ha blitt smittet av korona. De pårørende har lett etter svar på om hun fikk den pleien hun skulle. Foto: Signe Dons

Ingeborg Moe Journalist i utenriksredaksjonen

Nå nettopp

Saken blir oppdatert

Sverige har hatt langt flere koronadødsfall enn nabolandene og en stor del av disse har skjedd på sykehjem. Over 2700 beboere på svenske sykehjem har dødd i koronapandemien.

Statsminister Stefan Löfven har alt erkjent at det har vært svakheter i eldreomsorgen.

Men det er først nå at den mest omfattende granskningen av svikten er klar. Det svenske helsetilsynet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), har gått en rekke sykehjem nærmere etter i sømmene og har finstudert journalene til koronasyke eldre.

Tirsdag kom dommen. Tilsynet slår fast at ingen av Sveriges regioner (fylker) har gitt de eldre et godt nok medisinsk tilbud.

Har ikke blitt vurdert av lege

Journalgranskningen viser at én av fem av sykehjemspasienter som er gransket ikke hadde fått noen individuell legevurdering. 40 prosent av disse har heller ikke blitt vurdert av sykepleier.

– Det er et veldig høyt tall, og det er ikke akseptabelt, fastslo tilsynets generaldirektør Sofia Wallström da hun la frem funnene.

Kun en brøkdel, under 10 prosent, har faktisk fått møte lege i det hele tatt.

De aller fleste som har hatt kontakt med lege, har hatt det på telefon eller på andre digitale måter.

– Alle som trenger det, skal få god pleie og omsorg. Selv i krisetider. Vår granskning viser at det er altfor mange mennesker på landets eldreboliger som ikke har fått individuell legebedømming. Vi ser også at beslutninger og gjennomføring av pleie i ved livets slutt ikke har skjedd i henhold til gjeldende regelverk for eldre som bor på sykehjem, sier Wallström.

Aftenposten har tidligere dokumentert hvordan pårørende til personer som bor på svenske sykehjem har opplevd situasjonen.

Les også Døden på sykehjemmene: Slik sviktet Sverige sine eldre

Den svenske Socialstyrelsen, som tilsvarer helsedirektoratet, kom i vår med en oppfordring om at leger skulle unngå fysiske møter med pasientene for å unngå smittespredning. Helsetilsynets sjef vil ikke si om det er årsaken til at så få eldre fikk legehjelp.

– Men vi kan konstatere at det ble veldig få legemøter. Det er det mest alvorlige i det vi peker på. Det er en grunnsten i vår eldreomsorg at man skal få en vurdering ut fra egne behov, sier Wallström.

Rapporten bygger altså på granskninger av journaler. Den viser at andelen som har fått møte lege ikke forandret seg i løpet av pandemien.