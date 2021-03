Demonstranter tok seg inn i armensk regjeringsbygg

Demonstranter tok seg mandag inn i en regjeringsbygning i Armenias hovedstad Jerevan, ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Armenias statsminister Nikol Pashinyan (bildet) er i hardt vær. Forsvarsledelsen og opposisjonen krever ham sparket. Foto: AP / NTB

NTB

1. mars 2021 10:27 Sist oppdatert nå nettopp

Demonstrantene tilhørte opposisjonspartiet ARF, skriver nettstedet News.am. De skal ha ropt slagord som «Armenia uten Pasjinian» og oppfordret tjenestemenn til ikke å delta i en demonstrasjon arrangert av støttespillerne til statsminister Nikol Pasjinian.

– Vi er ikke kommet for å okkupere bygningen eller overta maktens sete, sa en av demonstrantene før de forlot bygningen, ifølge News.am. På vei ut sa et av ARF-medlemmene at makten i landet tilhører folket, som har gått ut i gatene.

– Vi gjør dette for å vise at vi kan komme inn i alle departementer, sa en demonstrant, ifølge Ria Novosti.

Det er ikke kommet meldinger om at noen ble skadd i hendelsen.

Både tilhengere og motstandere av statsminister Nikol Pasjinian har demonstrert den siste uka, etter at landets forsvarsledelse krevde statsministerens avgang.

Pasjinian har høstet kritikk for sin håndtering av fjorårets seks uker lange krig med Aserbajdsjan, som i november endte med en fredsavtale forhandlet fram av Russland. Avtalen innebar at Armenia måtte gi slipp på områder i og rundt den omstridte regionen Nagorno-Karabakh.