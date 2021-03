Angrep mot flere personer i Vetlanda i Sverige etterforskes som mulig terrorangrep

Angrepet der flere personer ble skadd i Vetlanda i Sverige, etterforskes som et mulig terrorangrep, opplyser svensk politi.

NTB-TT

3. mars 2021 18:59 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet avviste først at et terrormotiv kunne ligge bak. De opplyser imidlertid på sine nettsider onsdag kveld at de anser saken som et mulig terrorlovbrudd.

Flere personer ble angrep med en knivlignende gjenstand, og den mistenkte gjerningsmannen ble skutt av politiet. Ingen mistet livet i angrepet.