Navalnyjs nettverk stemplet som ekstremistorganisasjon

Russland har satt nettverket til regimekritikeren Aleksej Navalnyj på listen over terror- og ekstremistorganisasjoner.

Den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj sitter fengslet og avsluttet nylig en sultestreik. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Nettverket dukket opp på listen til Russlands finansielle overvåkingstjeneste Rosfinmonitoring fredag.

Navalnyjs antikorrupsjonsstiftelse FBK skriver på Twitter at «Navalnyjs hovedkvarter» er lagt til på listen.

– Men en slik organisasjon og juridisk person eksisterer rett og slett ikke. Hvordan kan en ikke-eksisterende organisasjon inngå i det offisielle registeret, spør stiftelsen.

Fakta Aleksej Navalnyj * Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og Youtube. Utdannet jurist. Gift og tobarnsfar. * Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene. * Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. * Ekskludert fra det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser. * Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013. * Fikk 27 prosent av stemmene ved ordførervalget i Moskva i september 2013. * Har vært pågrepet og dømt for underslag og hvitvasking, anklager han selv hevder var politisk motivert. Han er også pågrepet og dømt for deltagelse i ulovlige demonstrasjoner flere ganger. * Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent. * 20. august i fjor ble han akutt syk på et passasjerfly på vei fra Sibir til Moskva. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press. * Tester har vist at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok. * 17. januar ble Navalnyj pågrepet da han vendte tilbake til Russland. * Han ble i februar dømt til å sone 2,5 år i en arbeidsleir for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014. Dommen var basert på en svindelsak Navalnyj avviser som fabrikkert. * I vår førte han en over tre uker lang sultestreik med krav om bedre helsehjelp. Streiken ble avsluttet på oppfordring fra legene og etter store støttedemonstrasjoner i Russland. * 26. april besluttet en domstol i Moskva at Navalnyjs stiftelse må stanse alle aktiviteter i påvente av en rettslig beslutning om hvorvidt stiftelsen er ekstremistisk. * 30. april dukket Navalnyj-stiftelsen opp på ekstremistlisten til Russlands finansielle overvåkingstjeneste Rosfinmonitoring. (NTB) Vis mer

Fra før av inneholder den russiske ekstremistlisten blant annet IS og Al-Qaida. De har ikke lov å operere i Russland, og deltagelse kan straffes med lang fengselsdom.

Kontornettverk lagt ned

Torsdag ble det kjent at Navalnyjs nettverk av kontorer i Russland velger å stenge som følge av anklagene om ekstremisme.

– Dessverre er det umulig å jobbe under slike omstendigheter. Vi nedlegger offisielt nettverket av Navalnyjs hovedkvarterer, sa Leonid Volkov på meldingstjenesten Telegram.

Aleksej Navalnyj fremsto avmagret da han torsdag viste seg for første gang siden sultestreiken. Foto: Babuskinsky District Court Press Service / AP / NTB

Også FBK er ute i hardt vær. En domstol i Moskva besluttet tirsdag at stiftelsen må stanse alle aktiviteter i påvente av en kjennelse om deres lovlighet.

I forkant av domstolens avgjørelse uttalte Navalnyjs støttespillere at det vil være et stort tilbakeslag for gruppen hvis den blir stemplet som en ekstremistorganisasjon.

Men i motsetning til nettverket dukket FBK ikke opp på listen.

Les også Mørket senker seg over den russiske opposisjonen

Sultestreiket

Navalnyj sitter fengslet i en fangeleir utenfor Moskva og avsluttet i forrige uke en over tre uker lang sultestreik.

Da han viste seg på en videolink fra et rettsmøte torsdag, så han avmagret ut, men han hadde likevel krefter til å hamre løs mot myndighetene i en følelsesladd tale.

Opposisjonspolitikeren ble pågrepet da han returnerte til Russland i januar. Han hadde da tilbrakt flere måneder i rehabilitering i Tyskland etter å ha blitt forgiftet med nervegiften novitsjok.

44-åringen ble pågrepet siden han unnlot å melde seg ukentlig for politiet i Russland mens han lå på sykehus, i begynnelsen i koma, i Berlin. Det medførte at en betinget dom på to og et halvt års fengsel ble gjort ubetinget.