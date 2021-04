Politiet knekte koden: Arresterte hundrevis, beslagla narkotika for 14 milliarder og fant torturkammer

Politi i Belgia og Nederland har klart å knekke kodene internasjonale narkotikakarteller bruker. Det har ført til enorme beslag og over hundre arrestasjoner.

Litt av kokainen belgisk politi fant i påsken. Foto: Federal Judicial Police Antwerp

Nå nettopp

I påskeuken stormet belgisk politi et lager i Antwerpen. Der fant de 11 tonn kokain. Ifølge Gazette van Antwerpen er det gjennomført rundt ti aksjoner siden begynnelsen av mars. Til sammen har politiet beslaglagt over 27 tonn av det narkotiske stoffet.

Tilsammen er det snakk om stoff med en gateverdi på 14 milliarder kroner. Over hundre mistenkte sitter i varetekt. Belgisk og nederlandsk politi håper at de har brukket ryggen på flere kriminelle nettverk.

I fjor sommer aksjonerte nederlandsk politi mot en narkotikasentral sør i landet. Foto: Politie Landelijke Eenheid, Nederland

Knekte koden

Smuglerne regnet med at den kodede kommunikasjonen deres var avlyttingssikker. De benyttet et system kalt Sky ECC. Fra spesielt sikre telefoner sendte de meldinger som i prinsippet skulle være umulig å overvåke.

Men politiet klarte å hente inn meldingene og tyde dem. Ifølge den belgiske kringkasteren VRT har de samlet en milliard meldinger. Av disse er rundt halvparten dekodet. Etter hvert som flere meldinger kan leses, regner politiet med nye arrestasjoner.

De kriminelle ble bokstavelig talt tatt på sengen om morgenen den 9. mars. Da stormet 1600 politifolk 200 adresser. De var tungt bevæpnet, og arresterte over 40 mennesker.

Korrupte politifolk

Politiet stormet også hjemmene til politifolk, skattefunksjonærer og andre offentlig ansatte. Disse er nå mistenkt for korrupsjon. Det samme gjelder minst én ansatt i Antwerpens havn. Alle skal ha gitt, eller solgt, informasjon til kriminelle.

Etter de første arrestasjonene skal politiet ha arrestert rundt hundre mistenkte.

Også etter påske har politiet arrestert en ansatt i havnen og en som jobbet i kommunen. Personen de skal ha levert informasjon til, sitter også bak lås og slå.

Antwerpens borgermester lever nå med politibeskyttelse døgnet rundt. Han er gjentatte ganger blitt truet på livet.

Fakta Lukkede nettverk Elektronisk kommunikasjon via internett er utsatt for overvåking fra myndighetene i mange land. For å unngå overvåking kan man bruke tjenester og teknologi som krypterer meldingene. Innen internasjonal kriminalitet er det viktig å skjule kommunikasjonen. For politiet er det derfor viktig å knekke kodene. I fjor sommer ble det klart at nederlandsk og fransk politi klarte å infiltrere nettverket EncroChat. Da byttet mange kriminelle til canadiske Sky ECC. I mars ble det klart at også dette nettverket er avslørt. Kilde: Europol Vis mer

Enorm fortjeneste

Etterforskningen avdekker at Europa er i ferd med å bli de colombianske kokainkartellenes viktigste marked. Det har med fortjenestemulighetene å gjøre. Lenge konsentrerte de seg om det amerikanske markedet. Men prisene i Europa gjør det fristende å skifte fokus.

I USA er engrosprisen på et kilo kokain 28.000 dollar, skriver The Guardian. I Europa er gjennomsnittsprisen 40.000 dollar. Men i enkelte markeder kan den stige til det dobbelte.

– Det er mer penger og mindre risiko, sier Jeremy McDermott til The Guardian. Han har bakgrunn fra Forsvaret og jobber nå for tenketanken Insight Crime.

McDermott sier at havnene i Antwerpen og Rotterdam er attraktive for smuglerne. Det er to av verdens største og mest effektive havner.

Kriminalreporter Joris van der Aa i Gazet van Antwerpen sier til The Guardian at byen ikke har problemer med ran lenger. De kriminelle er opptatt med narkotika.

I sin egen avis skriver van der Aa at arrestasjonene og beslagene er et hardt slag for smuglerne. Men han advarer mot å overdrive konsekvensene. Ifølge kildene hans er kokainprisen omtrent den samme som før. Det tyder på at markedet fortsatt får tilført nok varer.

Ny profesjonalitet

Politiet mener at nettverkene de avslører takket være de kodede meldingene, viser en ny og hardere form for kriminalitet. Colombianerne bruker nederlandske og belgiske kriminelle. De sørger for at kokainen spres ut over Europa, til andre nettverk.

Den kriminelle banden i Nederland hadde et eget torturkammer, der ofrene ble spent fast i en tannlegestol. Foto: Politie Landelijke Eenheid, Nederland

Politiet i Antwerpen har jobbet med disse sakene i flere år. Etterforskningen ble trappet opp i fjor sommer. Da stormet nederlandsk politi et lagerbygg noen mil fra den belgiske grensen.

De fant store mengder kokain og kontanter. Mest sjokkerende var en container som inneholdt et torturkammer. Ofrene kunne bindes fast i en gammeldags tannlegestol. Torturistene hadde et stort utvalg verktøy for å påføre ofrene smerte.

Tviler på at politiet har lov

I Nederland pågår nå en stor rettssak mot kriminelle nettverk. Også denne saken bygger på at politiet har samlet inn millioner av meldinger.

Forsvarer Inez Weski hevder at de mistenktes rettsvern er truet. Hun stiller spørsmål ved om de beslaglagte meldingene kan brukes som bevis.

Før fjorårets arrestasjoner hadde fransk og nederlandsk politi knekket koden på et annet kommunikasjonssystem, kalt EncroChat. De sitter nå på millioner av meldinger. Politiet samlet dem inn med en forklaring om at det dreide seg om «metadata». Nå er de dekodet og brukes som bevis.

Forsvareren hevder at hun ikke får innsyn i hele etterforskningsmaterialet.

Ifølge NRC Handelsblad kan disse argumentene like godt brukes om beslagene som kommer takket være Operation Sky.

Ifølge politiet avdekker de ikke bare smugling. De tiltalte anklages også for flere henrettelser. Og bevismaterialet ligger i meldingene.

Også i Storbritannia

Britisk politi har arrestert fler enn 1000 mistenkte etter at fransk politi overleverte meldinger fra EncroChat, ifølge Computer Weekly.

Forsvarerne hevdet at bevismaterialet var samlet inn ved hjelp av ulovlig overvåking. I begynnelsen av mars avviste en britisk ankedomstol advokatenes argumenter.

Det var etter at EncroChat ble avslørt at mange av de kriminelle bandene begynte å bruke Sky ECC.

I USA er to av lederne i det canadiske selskapet Sky ECC siktet for deltagelse i organisert kriminalitet. Anklagene bygger på at teknologien og driften av nettverket er tilpasset kriminell virksomhet. Begge de siktede avviser anklagene.