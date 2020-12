EU og Storbritannia forhandler videre

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og Storbritannias statsminister Boris Johnson er enige om å fortsette forhandlingene om en avtale på overtid.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og Storbritannias statsminister Boris Johnson gir ikke opp. Foto: Olivier Hoslet / Pool EPA

NTB

Nå nettopp

De to lederne snakket sammen på telefon søndag formiddag. En samtale som de begge beskriver som «nyttig». Der ble de enige om å strekke seg litt lenger i forsøket på å bli enige om en avtale som skal regulere Storbritannias framtidige forhold til EU, opplyste Ursula von der Leyen etter telefonsamtalen.

«Til tross for utmattelse etter nesten et års forhandlinger, til tross for at tidsfrister har blitt savnet om og om igjen, tror vi det er ansvarlig på dette punktet å gå en ekstra mil», skriver de to lederne i en felles uttalelse.

De har ikke gitt opp, understreker de: «Vi har derfor gitt våre forhandlere mandat til å fortsette samtalene og se om en avtale til og med på dette sene stadiet kan oppnås.»

Partene hadde opprinnelig satt søndag som frist for å bli enige, men det har ikke rådet stor optimisme verken i Brussel eller London de siste dagene.

Kaos på grensen uansett

Britene forlot EU i januar i år og har siden hatt en overgangsordning der de fortsatt har vært en del av EUs indre marked og tollunion. Ordningen utløper ved nyttår, og britene har gjort det klart at de ikke ønsker noen forlengelse.

Avtalen de nå forhandler om skal regulere det framtidige forholdet mellom Storbritannia og EU, blant annet innen handel.

The Sunday Times skriver at supermarkedene nå prøver å hamstre matvarer for å prøve å fylle lagrene før det eventuelt blir en hard brexit.

Men enten det blir avtale mellom Storbritannia og EU eller ikke: Fra 1. januar 2021 vil det skje enorme endringer. For selv med en avtale skal Storbritannia forlate både EUs indre marked og EUs tollunion. Det blir kaos på grensen uansett.