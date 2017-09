Russland-granskerne har nettopp gitt Trump to dårlige nyheter

To store avsløringer fra CNN og The New York Times i går vitner om at spesialetterforsker Robert Mueller jobber hardt bak kulissene for å avklare omfanget av Russlands innblanding i fjorårets presidentvalg.

Her er fem spørsmål og svar om den dramatiske utviklingen i saken:

1. Hva er nytt?

Først kunne CNN melde at Paul Manafort, som var Donald Trumps kampanjeleder i noen måneder i fjor sommer, ble avlyttet av amerikanske myndigheter både før og etter presidentvalget.

Årsaken til avlyttingen skal ha vært Manaforts kontakt med det FBI anså for å være agenter for russiske myndigheter, ifølge kilder CNN har snakket med.

Deretter kunne The New York Times avsløre at FBI-agenter dirket opp døren til Manaforts bolig i Virginia i juli for å innhente beviser til etterforskningen.

KEVIN LAMARQUE / Reuters

Manafort skal deretter ha fått beskjed om at Mueller planlegger å tiltale ham, sier to velinformerte kilder til avisen.

2. Hva sier det om Russland-etterforskningen?

– Dette er virkelig, virkelig betydningsfullt, skriver Susan Hennessey.

This is a really, really big deal. The fact USG was even able to obtain a FISA on Manafort is significant, let alone what it yielded. https://t.co/1MBznyonPZ — Susan Hennessey (@Susan_Hennessey) September 18, 2017

Hun er redaktør ved nettstedet Lawfareblog og jobber som forsker ved tankesmien Brookings. Tidligere var hun jurist i etterretningsorganisasjonen NSA.

På nettsiden sin skriver Hennessey og to andre kolleger at avsløringene tyder på at Mueller er i ferd med å nå et nytt stadium i etterforskningen.

– Han er trolig kommet til det punktet at han snart vil begynne gå offentlig ut med anklager, skriver advokatene, og legger til:

– Fyrverkeriet er i ferd med å starte.

3. Hvor alvorlig er dette for Paul Manafort?

Det er uklart hva, om noe, Manafort vil kunne tiltales for. Ifølge The New York Times etterforskes han for brudd på skatteloven, for å ha deltatt i hvitvasking av penger og for å ha jobbet for fremmede makter uten å registrere det hos amerikanske myndigheter, slik loven krever.

Matt Rourke / AP / NTB Scanpix

CNNs avsløring om overvåkingen indikerer at anklagene er svært alvorlige. For å gjennomføre en slik avlytting, må FBI nemlig innhente en såkalt FISA-fullmakt, som kun skal brukes dersom noen mistenkes for å være en agent for en fremmed makt.

En eventuell tiltale mot Manafort vil kunne brukes som pressmiddel for å få ham til å fortelle etterforskerne alt han vet, påpeker ekspertene ved Lawfareblog.

4. Hvor alvorlig er det for Donald Trump?

Dersom Manafort ble avlyttet i tiden rundt presidentvalget, er det sannsynlig at også Donald Trump er rammet av overvåkingen. Manafort og Trump var i kontakt med hverandre også etter at førstnevnte sluttet som kampanjeleder i august.

Andrew Harnik / AP / NTB Scanpix

Muellers har hyret inn noen av USAs fremste eksperter på økonomisk kriminalitet, hvitvasking av penger og internasjonal mafiavirksomhet.

Det betyr ikke at Trump selv vil bli rammet av en eventuell siktelse mot Manafort.

Et område der han derimot beviselig har hatt en direkte rolle, er i sparkingen av FBI-sjef James Comey i mai.

Trump har ved flere anledninger innrømmet at han sparket Comey fordi FBI-sjefen nektet å avslutte Russland-etterforskningen. Dermed kan presidenten ha gjort seg selv skyldig i å hindre rettens gang.

5. Hadde Trump rett i at han ble avlyttet?

I mars skrev Trump på Twitter at han akkurat hadde oppdaget at ekspresident Obama hadde avlyttet ham i Trump Tower.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

På en rekke Trump-vennlige nettsider brukes CNN-avsløringen som et bevis på at presidenten hadde rett.

Det stemmer ikke, ifølge Hennessey og de andre advokatene på Lawfareblog.

– Det er ingenting i artikkelen som indikerer at det foregikk noen avlytting i Trump Tower, skriver de.

Anklagene er også blitt gransket i Kongressen. Der har ingen – uavhengig av partitilhørighet – klart å finne noe som gir Trump belegg for påstanden han kom med i mars.