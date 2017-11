Aftenposten i Zimbabwe: – Det var på tide at militæret grep inn. Nå har vi håp om at alt kan bli bedre i landet.

Som eneste turist på en sval, solfylt morgen får jeg masse oppmerksomhet av småhandlere og reisefiksere da jeg til fots krysser broen over den mektige Zambezi-elven og tar meg inn i Zimbabwe fra Zambia.

Midt på broen står zimbabweren John og zambieren Leonard og blir skuffet da jeg takker nei til et strikkhopp over vannmassene langt der nede. De forteller at allerede laber business de siste dagene er blitt enda dårligere, etter at det ble kjent at de militære hadde intervenert.

Fakta: Zimbabwe Innlandsstat i det sørlige Afrika med 16 millioner innbyggere. Kolonisert av Storbritannia på slutten av 1800-tallet. Selvstyrt koloni fra 1923. Ble kjent som Rhodesia og styrt av et hvitt mindretallsregime som ensidig erklærte landets uavhengighet fra Storbritannia i 1965. Oppnådde selvstendighet først i 1980 etter en frigjøringskrig. Robert Mugabe (93) ble feiret som frigjøringshelt og har ledet landet siden selvstendigheten, først som statsminister, deretter som president fra 1987. Mugabe har stått for en konfrontasjonslinje overfor Vesten og det hvite mindretallet i Zimbabwe. Han har fått skylden for det tidligere velstående Zimbabwes økonomiske problemer siden begynnelsen på 1990-tallet. Etter et omstridte presidentvalg i 2009 måtte Mugabe gå med på å dele makten med motkandidaten Morgan Tsvangirai, som ble statsminister. Men etter å ha sikret seg gjenvalg i 2013 samlet han igjen hele regjeringsmakten i sine hender. I forrige uke avsatte Mugabe sin visepresident Emmerson Mnangagwa. Det var ventet at Mugabe isteden ville utnevne sin kone Grace til ny visepresident. Onsdag ble Mugabe satt i varetekt av landets militære, som nekter for at dette er et kupp. Ifølge Norad har Zimbabwe mottatt om lag 4 milliarder kroner i norsk bistand under Mugabes regjeringstid. (Kilde: NTB)

Jorgen Lohne

– Det som skjer i Harare, er det beste for landet. De militære har grepet inn for å stabilisere situasjonen, og det er det som er skjedd, sier John, som en gang i uken reiser ti mil fra sin hjemlandsby til Victoria Falls. Bare her kan han tjene penger for å forsørge familien, forteller den kraftige karen i 40-årsalderen. Men det er ikke hans førstevalg av levebrød å lokke turister til å kaste seg over rekkverket med strikk rundt benet:

– Jeg var landbruksarbeider tidligere. Men etter at de hvite farmerne ble drevet bort og gårdene forfalt, har jeg ikke jobb lenger, sier han resignert, før han ber meg vurdere å investere i et kobber-armbånd han hevder er håndlaget av hans egen bestefar.

– Det er ikke lett for vanlige mennesker å klare seg i Zimbabwe, konstaterer han.

Ben Curtis / TT / NTB scanpix

Militære i dialog med Mugabe

Fra hovedstaden Harare meldes det at president Robert Mugabe (93) nekter å gå av frivillig, til tross for at kravet om at han skal gjøre nettopp dét, øker i styrke.

Fakta: Robert Mugabe Robert Gabriel Mugabe har vært Zimbabwes president siden 1987, etter først å ha vært statsminister. Mugabe ble født ble født 21. februar 1924 nordvest for Harare i det som da var den britiske kolonien Sør-Rhodesia. Han er utdannet lærer, og har i tillegg flere universitetsgrader. I 1960 sluttet han seg til frigjøringsbevegelsen som kjempet mot det hvite mindretallsregimet i hjemlandet. Han ble fengslet i 1964, samme år som mindretallsregimet brøt med Storbritannia og erklærte Rhodesia som selvstendig stat. Etter å ha blitt løslatt i 1974 reiste han til Mosambik. Derfra ledet han frigjøringsbevegelsen ZANU-PFs geriljakrig mot regimet. I 1980 vant ZANU-PF de første frie valgene i Zimbabwe, og Mugabe ble statsminister. Siden har han styrt med hard hånd, som statsminister og senere president. Mugabe har stått for en konfrontasjonslinje overfor Vesten og det hvite mindretallet i Zimbabwe. Han får også skylden for det tidligere velstående Zimbabwes økonomiske problemer siden begynnelsen på 1990-tallet. Etter det omstridte presidentvalget i 2009 måtte han gå med på å utnevne sin motkandidat Morgan Tsvangirai til statsminister, men etter å ha sikret seg gjenvalg i 2013 samlet han igjen hele regjeringsmakten i sine hender. Han er gift, for andre gang, med 41 år yngre Grace, som han har tre barn med. (Kilde: NTB)

De militære lederne som tirsdag grep inn og plasserte presidenten og hans familie i husarrest, sier ifølge BBC at de er i dialog med presidenten. Generalene melder samtidig om fremgang i innsatsen for å pågripe kriminelle i den aldrende tidligere frigjøringsheltens nære krets, som er deres begrunnelse for den kupplignende intervensjonen mot fraksjoner av landets elite.

Reuters

De militære slo til etter at Mugabe i forrige uke sparket sin visepresident Emmerson Mnangagwa for å bane vei for at presidentfruen Grace Mugabe senere skulle kunne overta over regjeringspartiet ZANU -PF og dermed også presidentembetet.

Opposisjonen: Gå av, til beste for folket

Opposisjonslederen Morgan Tsvangirai har uttalt at det er «i folkets interesse» at Mugabe går av øyeblikkelig.

En kilde i det militære lederskapet sier til nyhetsbyrået AFP at presidenten kanskje «forsøker å vinne tid». Observatører med kjennskap til de forhandlingene som nå pågår, sier ifølge BBC at Mugabe kanskje forsøker å få garantier for sin egen og familiens sikkerhet før han gir fra seg makten.

ZANU P-F, som ivrig lovpriste de militære fra sin offisielle twitter-konto mens den dramatiske intervensjonen pågikk tidligere i uken, har foreslått at Robert Mugabe får være president i navnet inntil partikongressen i desember. Da ønsker ZANU P-F at Mnangagwa skal overta ledelsen av både partiet og landet.

Fakta: Emmerson Mnangagwa Zimbabwisk politiker. Visepresident fra 2012, ble av president Robert Mugabe 6. november anklaget for «illojalitet». Reiste i eksil i Sør-Afrika. Født 15. september 1942 Går under kallenavnet «Krokodillen». Hans «krokodillegjeng» sto bak væpnede aksjoner mot det hvite minoritetsregimet i den daværende Rhodesia på 1960-tallet. Han ble torturert etter å ha blitt tatt til fange av rhodesiske styrker, men slapp dødsstraff på grunn av sin unge alder – han var 21. Etter å ha sluppet fri fikk han militær trening i Kina og Egypt, og fikk deretter en sentral posisjon i kampen mot regimet. Etter selvstendigheten i 1980 var han etterretningssjef og sikkerhetsminister frem til 1988, en periode da tusenvis av sivile ble drept i den indre konflikten i landet. Han har også blant annet vært finansminister (1995–1996) og president for nasjonalforsamlingen (2000–2005) Han anklages for å ha stått bak angrep på opposisjonen i forbindelse med valget i 2008. Han har støtte i hæren, etterretningstjenesten og regjeringspartiet ZANU-PF. Han regnes som Zimbabwes rikeste mann Han er gift og har to barn. (Kilde: BBC, Wikipedia, NTB)

Hvor er fru Mugabe?

Det ble tidligere blitt meldt at presidentens kone Grace skulle ha rømt til Namibia, men alt tyder nå på at hun befinner seg i Harare.

Sammen med fru Mugabe er også noen av hennes støttespillere G40-fraksjonen, den såkalte ungdoms-fløyen i partiet.

Jorgen Lohne

På onsdag måtte en av hennes viktigste støttespillere, Kudzai Chipanga, be offentlig om unnskylding for at han hadde kritisert forsvarssjefen før de militæres intervensjon. Chipanga og andre medlemmer av ungdoms-fløyen holdes trolig i de militæres varetekt, ifølge BBC, men Chipanga insisterte på at den TV- sendte unnskyldningen var frivillig.

Håper situasjonen blir bedre

Reportere på plass i hovedstaden melder at det er vanskelig å finne noen blant vanlige mennesker i Harares gater som entusiastisk går inn for at Robert Mugabe skal få beholde makten, men ingen vil, eller våger, heller å kritisere den gamle presidenten offentlig. Det samme er tilfelle her i Victoria Falls:

– Det er ikke «onkel Bob» de militære har grepet inn mot, men alle skurkene som omgir ham, sier for eksempel strikkhopp-arbeideren John, til tross for at han indirekte er et offer for Mugabes harde politikk mot de hvite farmerne som tidligere bidro så sterkt til landets velstand.

Andy, en frilans tur-operatør-medhjelper i begynnelsen av 20-årene, er enig:

– Men det var på tide at militære grep inn. Nå har vi håp om at alt kan bli bedre i landet.

Jorgen Lohne

Situasjonen i Zimbabwe er nå sikker for alle, forsikrer også et par soldater med Kalasjnikov- automatrifler over skulderen som holder vakt ved grensegjerdet mot Zambia.

– Det pågår ingen kamper, det er ingen store uroligheter noe sted. Også utlendinger som reiser inn i landet er trygge, hevder de.

jl@ap.no

twitter.com/JorgenLohne facebook.com/jorgenlohne