Egypts president maner til forsiktighet i regional krise

Sisi sa på en pressekonferanse onsdag at Midtøsten allerede har nok av kriser som må håndteres. Han snakket også om Egypts innsats for å takle jihadistangrep og gjennomføre økonomiske reformer.

Kommentaren med henvisning til det spente forholdet mellom Iran og Saudi-Arabia kommer etter at den iranske presidenten Hassan Rouhani advarte saudiene mot å sette Iran på prøve.

– Jeg er ikke for krig. Vi har gjort oss våre erfaringer med krig. Det er nok uro i regionen som det er, og vi bør nærme oss dette på forsiktig vis, sa Sisi. Samtidig gjentok han sin støtte til Saudi-Arabia, som er en nær alliert av Egypt.

– Vi støtter vår brødre

Rouhani advarte onsdag Saudi-Arabia og sa at landet ikke vil oppnå noe ved å true Iran.

– Dere kjenner styrken til den islamske republikken. Mektigere folk enn dere har ikke vært i stand til å foreta seg noe mot det iranske folket, sa presidenten.

Advarselen kom etter at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman beskyldte Iran for å levere raketter til jemenittiske opprørere for bruk mot Saudi-Arabia. Iran avviser påstanden og sier det uansett ikke ville vært mulig å levere våpen, ettersom en saudiledet koalisjon blokkerer havner og flyplasser i Jemen.