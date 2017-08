FN kritiserer overdreven maktbruk mot demonstranter i Venezuela

– Ansvaret for menneskerettighetsbruddene ligger hos regjeringen på høyeste nivå, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussain, i en uttalelse tirsdag.

Det har vært en rekke demonstrasjoner og voldelige sammenstøt i Venezuela de siste fire månedene, som har ført til i alt 125 dødsfall. Sikkerhetsstyrkene i landet får skylden for å ha forårsaket 46 dødsfall, mens bevæpnede grupper som støtter myndighetene, skal ha forårsaket 27 dødsfall. De resterende er det usikkert hvem som har forårsaket, påpeker FN.

Søndag sa president Nicolás Maduro at han vil opprette en sannhetskommisjon som skal sørge for at de som er ansvarlige for uroen i landet blir straffet.

Rapporter om tortur

Over 1.000 personer holdes fortsatt i arrest av sikkerhetsstyrkene, og flere fanger skal ha blitt utsatt for tortur. FN sier de har fått troverdige rapporter om bruk av elektriske sjokk, vold, kvelning med gass og trusler om drap eller seksuelle overgrep.

Videre i rapporten står det at sikkerhetsstyrker har brukt uforholdsmessig makt for å skape frykt og hindre demonstranter fra å samles.

– Siden bølgen av demonstrasjoner begynte i april, har det vært et tydelig mønster av overdreven maktbruk mot demonstrantene. Myndighetene har sjelden fordømt disse handlingene, hevdes det i rapporten.

FN-teamet fikk ikke svar på sine ønsker om tilgang til Venezuela for å undersøke situasjonen i landet, og de har derfor utført undersøkelsene uten å være til stede selv. FN-teamet har i løpet av juni og juli gjennomført 135 intervjuer, blant annet med ofre og deres familier, samt journalister og leger.

Væpnet angrep mot militærbase i Venezuela – eksperter tror angrepet kan være iscenesatt

Eskalerende krise

Krisen i Venezuela har eskalert siden landets president Nicolás Maduro arrangerte valg på en grunnlovgivende forsamling, til store protester fra opposisjonen og internasjonale observatører.

USA svarte med å innføre sanksjoner mot Maduro og stemple ham som diktator. Trusler om sanksjoner fra handelspartnere har økt, og den søramerikanske handelsblokken Mercosur har besluttet å suspendere Venezuela på ubestemt tid. Utenriksministere fra 14 land skulle tirsdag møtes for å diskutere den politiske krisen i Venezuela, i håp om å bli enige om en reaksjon mot landets nye forsamling.

Mandag ble flere titalls venezuelanske nettsider, flere av dem statlige, rammet av et cyberangrep. Gruppen bak angrepet viste støtte til opprørere som skal ha stått bak et angrep mot en militærbase i byen Valencia i helgen.