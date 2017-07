Kinesiske myndigheter: Nobelprisvinner Liu Xiaobo er død

Saken oppdateres.

Liu, som ble tildelt Nobels fredspris i 2010, ble diagnostisert med langt fremskredet leverkreft i mai. Da ble han overført fra fengsel til et sykehus i Shenyang, hvor han ble holdt under strengt oppsyn.

Han ble i 2009 dømt til 11 års fengsel for undergraving av staten for å ha vært med på å skrive det politiske manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina.

#BREAKING Chinese Nobel laureate Liu Xiaobo dies at 61, official says — AFP news agency (@AFP) July 13, 2017

Regjeringen i Kina reagerte sterkt på tildelingen av fredsprisen til Liu, og forholdet mellom Norge og Kina var dårlig frem til desember 2016. Da skrev Norge under på en avtale med Kina.

I avtalen forplikter Norge seg til å respektere Kinas territorielle suverenitet samt ikke å undergrave Kinas såkalte kjerneinteresser.

Ble nektet behandling fra utlandet

Kinesiske myndigheter avviste alle krav om å la Liu Xiaobo dra til utlandet for behandling og hevder at han var for syk. Utenlandske leger som besøkte ham, var av en annen oppfatning.

Tyskland og USA ba tidligere i uka kinesiske myndigheter om å gi slipp på Liu, men Beijing nektet.

– Vi håper at landene det gjelder kan respektere Kinas juridiske suverenitet og avstå fra å blande seg inn i Kinas indre anliggender under påskudd av at dette er en enkeltsak, sa en talsmann for kinesisk UD, Geng Shuang, torsdag.

Få timer senere meldte justismyndighetene i Shenyang at den kinesiske dissidenten var avgått ved døden.