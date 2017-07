Nobelprisvinner Liu Xiaobo er død

Liu, som ble tildelt Nobels fredspris i 2010, ble diagnostisert med langt fremskredet leverkreft i mai. Han ble overført fra fengsel til et sykehus i Shenyang, hvor han ble holdt under strengt oppsyn.

Han ble i 2009 dømt til 11 års fengsel for undergraving av staten for å ha vært med på å skrive det politiske manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina. Han har ikke hatt reell frihet siden.

Venn av Liu: – Nå er han endelig fri

– Nå er Liu Xiaobo endelig fri, sier hans nære venn, demokratiaktivisten Hu Jia, til Aftenposten.

Han viser til at Liu Xiaobo og hans kone Liu Xia, som fikk være hos ham på sykehuset, forgjeves hadde bedt om å få reise til Tyskland eller USA for at nobelprisvinneren kunne bli behandlet der.

– Nå må Liu Xia trolig reise tilbake til sin husarrest i Beijing. Tyskland og USA må nå fortsette å arbeide for hennes frihet, oppfordrer Hu Jia.

Les Aftenpostens nekrolog av fredsprisvinneren: «De som kjemper for menneskerettigheter i Kina, har mistet sitt sterkeste symbol», skriver korrespondent Jørgen Lohne.

«Som et høyt fjell»

Yu Jianrong, en akademiker i Beijing, skriver i en melding om Liu Xiaobo, publisert på sosiale medier:

«Du er som et høyt fjell. Uansett hvor mange som har tråkket på deg, skader det ikke din verdighet og din storhet.»

Nobelprisvinnerens venn og tidligere forsvarer, advokat Shang Baojun, skriver i en kort meddelelse at han reagerer med «ekstremt sinne» på at Liu Xiaobo nå er død uten at han fikk oppfylt sitt og ektefellens Liu Xias ønske om å få reiste til utlandet.

Fikk aldri mottatt prisen

Regjeringen i Kina reagerte sterkt på tildelingen av fredsprisen til Liu, og forholdet mellom Norge og Kina var dårlig frem til desember 2016. Da skrev Norge under på en avtale med Kina.

I avtalen forplikter Norge seg til å respektere Kinas territorielle suverenitet samt ikke å undergrave Kinas såkalte kjerneinteresser.

Thorbjørn Jagland, som ledet Nobelkomiteen da Liu fikk fredsprisen, sier til NTB at Liu hadde en stående invitasjon om å komme til Norge og motta den.

– Det er trist å notere seg at han er den andre i hele nobelhistorien som ikke har kunnet motta prisen fordi han døde i fengsel, sier Jagland.

Den forrige var den tyske pasifisten Carl von Ossietzky. Han døde på sykehus under nazistene i 1938.

– Liu Xiaobo var en mann som kjempet for menneskerettigheter med fredelige midler, og Nobelkomiteen ønsket å understreke at kampen for menneskerettigheter, er en viktig del av kampen for fred, sier Jagland.

SV-politiker og tidligere Amnesty-leder: – Liu Xiaobo døde uten anerkjennelse fra politikerne som hadde nominert ham

Nobelkomiteen: – Det hviler et tungt ansvar på skuldrene til kinesiske myndigheter

Nobelkomiteen legger mye av ansvaret for Lius død på Kina i en uttalelse.

– Det hviler et tungt ansvar på skuldrene til kinesiske myndigheter for Liu Xiaobos tidlige død, står det i uttalelsen.

De sier videre at de helst skulle sett at Liu ble løslatt før han døde.

«Det ville ha vært i samsvar med hans vilje og klare anbefalinger fra de tyske og amerikanske legene som fikk besøke ham på sykehuset. Med hele verden som tilskuere valgte kinesiske myndigheter i stedet å opprettholde isolasjonen av Liu Xiaobo», sier nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, en erklæring.

Nobels Fredssenter i Oslo opplyser at de vil sette opp en midlertidig minnevegg for å hedre Liu.

Ble nektet behandling i utlandet

Kinesiske myndigheter avviste alle krav om å la Liu Xiaobo dra til utlandet for behandling og hevdet at han var for syk. Utenlandske leger som besøkte ham, var av en annen oppfatning.

Tyskland og USA ba tidligere i uken kinesiske myndigheter om å la Liu reise, men Beijing nektet.

– Vi håper at landene det gjelder kan respektere Kinas juridiske suverenitet og avstå fra å blande seg inn i Kinas indre anliggender under påskudd av at dette er en enkeltsak, sa en talsmann for kinesisk UD, Geng Shuang, torsdag.

Få timer senere meldte justismyndighetene i Shenyang at den kinesiske dissidenten var avgått ved døden.