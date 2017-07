Pentagon hevder Nord-Korea testet interkontinental rakett

– Vår vurdering er at dette var et interkontinentalt, ballistisk missil, noe som var forventet, sier en talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet, Jeff Davis.

– Missilet ble skutt opp fra Mupyong-ni og fløy om lag 1.000 kilometer før det landet i Japanhavet, sier han.

Det japanske TV-selskapet NHK var først ute med å melde om prøveskytingen, som kort tid etter ble bekreftet av statsminister Shinzo Abe.

Nord-Korea har skutt opp flere raketter den siste tiden. Her er ni spørsmål og svar om hvorfor verdenslederne frykter Nord-Korea.

Landet i Japanhavet

Pentagon og det sørkoreanske forsvaret bekrefter også den nordkoreanske rakett-testen.

– Vi vurderer nå opplysningene og kommer snart tilbake med mer informasjon, sier en talsmann i USAs forsvarsdepartement, kaptein Jeff Davis.

Fakta: Nord-Koreas rakettprogram * 1970-tallet: Nord-Korea starter arbeidet med å utvikle sin egen versjon av Sovjetunionens Scud-B-rakett, som har en rekkevidde på 300 kilometer. * 1984: Nord-Korea gjennomfører sin første prøveskyting. * 1987-1992: Nord-Korea begynner utvikling av sine egne varianter av missilene Scud-C (500 kilometer), Rodong-1 (1.300 kilometer), Taepodong-1 (2.500 kilometer), Musudan-1 (3.000 kilometer) og Taepodong-2 (6.700 kilometer) * August 1998: Taepodong-1 prøveskytes over Japan, i det som skal være et forsøk på å skyte opp en satellitt. * September 1999: Stans i prøveskytingene for å komme USA i møte. * 12. juli 2000: Femte runde i missilsamtalene mellom USA og Nord-Korea ender med brudd, etter at nordkoreanerne krever 1 milliard dollar i året for å avstå fra missiloppskytinger. * 3. mars 2005: Nord-Korea erklærer at de avslutter prøvestansen på grunn av Bush-administrasjonens fiendtlige politikk. * 5. juli 2006: Nord-Korea prøveskyter syv missiler, inkludert en langtrekkende Taepodong-2 som eksploderer etter 40 sekunder. * 9. oktober 2006: Nord-Korea gjennomfører en underjordisk atomvåpentest. * 5. april 2009: Nord-Korea skyter en langdistanserakett over Japan og inn i Stillehavet, som skal ha vært enda et forsøk på å skyte opp en satellitt. USA, Japan og Sør-Korea anser det som en prøveskyting av Taepodong-2. * 25. april 2009: Nord-Korea gjennomfører enda en underjordisk atomprøvesprengning. * 13. april 2012: Nord-Korea skyter opp det de hevder er en langdistanserakett som skal skyte opp en satellitt, men den går i oppløsing kort etter oppskytningen. * 12. desember 2012: Nord-Korea lykkes i å skyte opp en satellitt ved hjelp av en flertrinnsrakett. * 13. februar 2013: Nord-Korea gjennomfører sin tredje underjordiske atomprøvesprengning. * 16. januar 2016: Nord-Korea gjennomfører en fjerde underjordisk atomprøvesprengning av det de hevder er en hydrogenbombe – noe som blir bestridt av eksperter. * 9. mars 2016: Kim Jong-un hevder at Nord-Korea har utviklet et atomstridshode som kan plasseres i et missil. * 23. april 2016: Nord-Korea testfyrer en rakett fra en undervannsbåt. * 8. juli 2016: USA og Sør-Korea offentliggjør planer om et missilforsvarssystem – THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). * 3. august 2016: Nord-Korea avfyrer for første gang et ballistisk missil inn i Japans økonomiske sone. * 9. september 2016: Femte atomvåpentest. * 6. mars 2017: Nord-Korea avfyrer fire ballistiske raketter i det de sier er en øvelse på et angrep på USAs baser i Japan. * 7. mars 2017: USA begynner utplassering av THAAD-systemet i Sør-Korea. * 14. mai 2017: Nord-Korea avfyrer en ballistisk rakett som flyr 700 kilometer før det lander i Japanhavet. Analytikere mener raketten har mulighet til å nå den amerikanske øya Guam, 4.500 kilometer borte. * 4. juli 2017: Nord-Korea avfyrer et ballistisk missil som flyr 930 kilometer før det lander i Japan-havet. Analytikere mener missilet har en beregnet rekevidde på 6.700 kilometer, noe som betyr at det kan nå Alaska. Pyongyang sier det dreier seg om en interkontinental ballistisk rakett av typen Hwasong-14. * 28. juli 2017: Nord-Korea avfyrer en ny ballistisk rakett som ifølge Pentagon flyr om lag 1.000 kilometer før det lander i Japan-havet. (Kilde: AFP / NTB)

Raketten skal ha landet i Japans økonomiske sone i Japanhavet, en sone som begynner 24 sjømil, omtrent 45 kilometer, fra kysten av Japan og strekker seg utover.

Ifølge forsvarsledelsen i Sør-Korea ble raketten skutt ut fra Jagang-provinsen nord i Nord-Korea rundt klokken 23.41 lokal tid fredag, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Meldte om mulig rakettoppskytning

President Moon Jae-in ble straks varslet og har kalt sine sikkerhetseksperter sammen til et krisemøte klokken 1 natt til lørdag lokal tid.

Tidligere i uken siterte Yonhap en regjeringskilde i Seoul som opplyste at en ny rakettoppskytning kunne være nært forestående i Nord-Korea, som en markering av årsdagen for Koreakrigens slutt.

Både amerikanske og sørkoreanske medier siterte tidligere i uken etterretningsrapporter som meldte at tunge kjøretøyer og utstyr for utskyting var i bevegelse i den nordlige Pyongan-provinsen.