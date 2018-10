AP: Trump vil trekke USA fra nedrustningsavtale med Russland

Trump kom med uttalelsen da han snakket med journalister i forbindelse med et valgkamparrangement i Nevada lørdag.

– Russland har ikke holdt seg til avtalen. Så vi kommer til å avslutte den, sa Trump da han møtte journalister under et valgkamparrangement i Nevada lørdag.

– Russland har brutt avtalen, de har brutt vilkårene i årevis. Jeg vet ikke hvorfor president (Barack) Obama ikke forhandlet eller trakk seg ut. Men vi kommer ikke til å la dem bryte en atomavtale og fortsette å lage våpen mens vi ikke får lov til det, sa Trump videre.

INF er en nedrustningsavtale fra 1987 som forbyr landbaserte raketter av mellomdistansetypen.

USA mener nå å kunne bevise at Russland er i ferd med å utvikle en type raketter som er i strid med avtalen. Russland nekter på sin side for avtalebrudd.

John Bolton, Trumps sikkerhetspolitiske rådgiver og velkjent hauk i sikkerhtspolitiske spørsmål, har lenge presset på for at USA skal trekke seg fra avtalen.

Bolton, som er Trumps tredje sikkerhetsrådgiver, går inn for å trekke seg ut av avtalen om mellomdistanseraketter (INF) fordi Russland angivelig bryter den med utviklingen av en ny type krysser-missiler kalt 9M729. Moskva benekter at våpensystemet er et brudd på avtalen.

En eventuell tilbaketrekking fra avtalen vil markere et skarpt brudd med USAs tradisjonelle holdning til våpenkontroll. Avgjørelsen må vedtas av regjeringen og vil møte motstand fra utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet Pentagon.

Har truet med å «ta ut» raketter

Det nye russiske rakettsystemet kalt 9M729 har skapt bekymring i NATO.

Frykten blant de allierte er at Russland er i ferd med å utvikle mellomdistanseraketter som kan utstyres med atomstridshoder og ramme Europa nesten uten forvarsel.

USAs ambassadør Kay Bailey Hutchison har tidligere advart at de kan bli tvunget til å treffe mottiltak i framtida hvis Russland ikke stopper rakettprogrammet.

– Mottiltaket vil være å ta ut rakettene som utvikles av Russland i strid med avtalen. Det vil være mottiltaket på sikt, sier hun.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har tidligere uttalt at alt tyder på at Russland handler i strid med den såkalte INF-avtalen, som ble undertegnet av USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i 1987.

Saken oppdateres.