89 år gammel mafiaboss funnet død i fengsel. Skal ha blitt drept.

Saken oppdateres

Ifølge avisen Boston Globe skal han ha blitt drept dagen etter at han ble overført til et føderalt fengsel i Vest-Virginia.

Bulger sonet en dom på to ganger livstid i fengsel for drap. Han skal klart å holde seg unna politiet i 16 år takket være korrupte FBI-agenter, skriver Boston Globe i en annen artikkel.

Myndighetene har ikke bekreftet drapet, men Boston Globe har fått informasjon fra tre anonyme kilder. Ifølge kildene er en annen innsatt mistenkt for drapet.

Da Bulger ble pågrepet i California i 2011, bodde han sammen med kjæresten Catherine Greig. Han ble i 2013 dømt for ikke færre enn 11 drap.

Filmatisert av Depp

Bulgers liv og kriminelle karriere ble i 2015 filmatisert i Johnny Depps skikkelse i filmen Black Mass.

Dette skrev Aftenpostens filmanmelder Erlend Loe:

«Det er lenge siden Johnny Depp har gjort noe som nærmer seg å være like vesentlig som dette på et lerret. Han gestalter James Joseph «Whitey» Bulger, en skurk som lenge styrte den irske mafiaen i Boston, men som ble informant for FBI og derfor fikk herje uforstyrret i et par tiår.»

Depps skuespillerkunster gjorde inntrykk på Loe:

«Depps Bulger er en av de mest ubehagelige filmpsykopatene på lenge, langt mer ubehagelig enn for eksempel trivelige Christoph Waltz´ Oberhauser i James Bond-filmen Spectre.»