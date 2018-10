Trump besøker terror-rammede Pittsburgh

– Jeg drar for å vise respekt, sier Trump til TV-kanalen Fox News.

I tillegg til å møte representanter for det jødiske miljøet i bydelen Squirrel Hill skal Trump besøke et sykehus og treffe noen av dem som ble såret i angrepet.

Terrorangrepet mot den jødiske menigheten Tree of Life fant sted lørdag 27. oktober. Elleve mennesker ble drept da en mann utstyrt med automatgevær ropte «alle jøder må dø» og åpnet ild.

46 år gamle Robert Bowers, som raskt ble pågrepet for ugjerningen, har tidligere gitt uttrykk for jødehat på internett. På et nettsted mye brukt av høyreekstreme hadde han et profilbilde med et nynazistisk symbol.

Blant jøder i Pittsburgh er det svært delte meninger om Trumps besøk.

Barry Werber (76), som overlevde massakren ved å gjemme seg i et skap, håper Trump ikke kommer. Werber mener Trumps nasjonalistiske politikk bidrar til å fyre opp under hat mot minoriteter.

Samtidig vil rabbi Jeffrey Myers ved den terror-rammede synagogen ønske presidenten velkommen.

– Det vil alltid være en ære for meg å møte en president i USA, sier han.