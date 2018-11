Juryen som skal dømme «El Chapo», er klar

Sju kvinner og fem menn ble plukket ut til jurytjeneste i den føderale rettssaken mot Guzman. I tillegg ble det valgt ut seks varaer, i tilfelle noen må trekke seg underveis.

Guzman har erklært seg ikke skyldig i anklagene om at han har styrt et mexicansk narkotikakartell kjent for sin bruk av vold og for gjentatte ganger å ha hjulpet sjefen med å flykte fra fengsel i hjemlandet. Grunnet tiltaltes rykte, var sikkerheten rundt juryutvelgelsen skjerpet. Blant annet er jurymedlemmenes navn holdt hemmelig.

Hovedpersonen selv har ikke fått møte noen, av frykt for at han skal gi en beskjed til medsammensvorne på utsiden. Tidligere i uken leverte en av forsvarerne hans en begjæring om å la Guzman omfavne kona i retten før juryen kommer inn. Det ville være «en humanitær gest», og en klem over rekkverket vil ikke utgjøre noen sikkerhetsrisiko», skriver forsvareren. Dommer Brian Cogan har foreløpig ikke tatt stilling til begjæringen.

Juryen er ikke tatt i ed ennå, i tilfelle noen av dem skulle prøve å unnslippe å delta i rettssaken som er ventet å vare til langt utpå nyåret. Dommeren sier ett jurymedlem gråt etter å ha blitt plukket ut og fortalte ham at hun var redd for oppmerksomheten hun ville få dersom navnet hennes ble kjent. Forsvarer Jeffrey Lichtman ville likevel ikke la kvinnen slippe, fordi han mente det ville sende et signal om at man kan komme seg unna borgerplikten «med noen få tårer».