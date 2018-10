Hundrevis av SAS-passasjerer rammet av streik i Belgia

Samtlige av SAS' avganger til og fra Brussel siden fredag i forrige uke er blitt innstilt som følge av streik hos bagasjehåndteringsselskapet Aviapartner. Flere hundre passasjerer er så langt er berørt, opplyser informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NTB.

– Alle passasjerene er blitt ivaretatt på forskjellige måter, enten ved at de har fått plass hos andre flyselskaper eller at de er blitt omdirigert, sier Johansen.

Flere hundre flygninger

De ansatte i Aviapartner la uten forvarsel ned arbeidet torsdag ettermiddag, med krav om bedre arbeidsforhold ved Brussel lufthavn. Samtaler med arbeidsgiveren gjennom helgen har ikke ført fram, melder det belgiske nyhetsbyrået Belga ifølge AFP.

Det får konsekvenser for 130 flygninger til og fra flyplassen mandag alene. Siden fredag har flere hundre avganger blitt innstilt som følge av streiken.

– Vanskelig situasjon

Johansen har ikke et eksakt tall for hvor mange av SAS' som totalt er berørt av streiken så langt, men opplyser at rundt 80 passasjerer mandag ettermiddag må ivaretas på andre måter.

– Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen kommer til å vedvare. Det er vanskelig for oss å få noe informasjon, siden vi ikke er part i konflikten. Det gjør det veldig krevende å planlegge og forberede våre passasjerer, sier Johansen.