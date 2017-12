Nordmann døde i paraglider-ulykke i Sør-Afrika

– Han ble transportert med helikopter først til sykehus i Porterville og deretter til Cape Town, men døde på sykehuset i Cape Town onsdag formiddag, opplyser Norges luftsportsforbund.

Mannen krasjet under flyging, ukjent av hvilken årsak, og hendelsen vil bli undersøkt.

– Vi vil frigi opplysninger om hva som ledet til hendelsen når undersøkelsen er avsluttet. Vi ber også om forståelse for at et slikt arbeid tar tid, og at det vises respekt for avdøde, hans familie og hans venner i reisefølget og her hjemme som er sterkt berørt av hendelsen, skriver forbundet.