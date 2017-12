Populær senator trekker seg etter anklager om sextrakassering

– Noen av anklagene mot meg er rett og slett ikke sanne, sa senator Al Franken fra Minnesota da han talte til senatet i Washington i dag.

Franken understreket sitt eget arbeid for kvinners rettigheter, og nektet for at han er en overgriper.

– Jeg vet hvem jeg egentlig er. Jeg vet at ingenting jeg har gjort som senator har brakt vanære til denne institusjonen, sa en tårekvalt senator.

Like etter kunngjorde han at han likevel ville gå av. Franken sa at det var «ironisk» at han måtte gå av mens det satt «en mann i Det hvite hus» som hadde «skrytt på video» av å trakassere kvinner. Han trakk også frem at en «mann som gjentatte ganger har forgrepet seg på unge jenter» kan stille som kandidat til senatet i Alabama, med full støtte fra republikanerne. Dette er en henvisning til Roy Moore, som neste tirsdag kan bli valgt til ny senator fra delstaten.

Syv kvinner har anklaget Franken for trakassering og upassende oppførsel. Onsdag gikk mer enn 30 demokratiske senatorer ut og ba Franken om å gå av. Blant disse var demokratenes leder i senatet Chuck Schumer.

Tidligere i uken gikk kongressmannen John Conyers av i Representantenes hus. Også han er demokrat.

#metoo kan bli et viktig våpen for demokratene. Men først må de rydde i egne rekker.

J. Scott Applewhite / TT / NTB Scanpix

Tafset på kollega

De første anklagene mot Franken ble offentliggjort i midten av november. Radiovert og komiker Leeann Tweeden sto frem og fortalte at han hadde tvangskysset henne, og deretter befølt henne mens hun sov på flyet fra Afghanistan til Los Angeles.

Det skjedde i 2006, da Franken og Tweeden var på en turne sammen i Midtøsten, der de underholdt amerikanske soldater. Tweeden offentliggjorde også et foto av Franken som ser ut til å tafse på brystene hennes mens hun sover.

I etterkant har det kommet frem flere anklager mot senatoren. Kvinnenes historier har mange likhetstrekk og er bekreftet av andre kilder. Den siste beskyldningen kom denne uken fra en tidligere rådgiver for en kongresspolitiker, og ble rapportert i Politico. Det var dråpen som fikk begeret til å renne over for senatets kvinnelige demokrater, skriver Politico.

Fra komiker til politiker

Al Franken er en av USAs mest profilerte og populære senatorer. Han begynte sin karriere som komiker, og var blant annet på Saturday Night Live. Han ble valgt til senatet i 2008. Siden har han markert seg som en viktig stemme for liberale grupper, og har vært en sentral drivkraft på det demokratiske partiets venstrefløy.

– Dette har vært tøffe uker for meg, men jeg er en heldig mann. Jeg har en flott familie, og jeg kommer til å klare meg bra, sa Franken torsdag.