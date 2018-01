Kritikerne og Donald Trump selv mener at det føderale politiet (FBI) har politisk slagside og motarbeider presidenten.

Justisminister Jeff Sessions har forsøkt å presse FBI-sjef Christopher Wray til å sparke Andrew McCabe, som er nestkommanderende i byrået, skriver Axios. Wray truet imidlertid med å trekke seg om McCabe ble avsatt, avslører det velinformerte, politiske nettstedet.

Trump spurte hva FBI-topp stemte

McCabe var fungerende FBI-sjef etter at Trump overraskende sparket James Comey i mai i fjor og frem til Wray ble utnevnt.

Før McCabe fikk det midlertidige ansvaret, spurte Trump ham hva han stemte under valget, bekrefter Det hvite hus overfor The New York Times. McCabe svarte at han ikke hadde stemt.

Aaron P. Bernstein / Reuters / NTB scanpix

FBI er underlagt justisdepartementet, men siden 70-tallet har det vært tradisjon for å unngå politisk påvirkningen på byrået. FBI fikk krass kritikk under valgkampen i 2016 fordi den daværende FBI-sjefen åpent kritiserte Hillary Clinton. Den gangen var det Demokratene som mente byrået hadde politisk slagside til fordel for Trump.

De siste månedene har imidlertid president Donald Trump og flere av hans allierte angrepet McCabe og FBI og gjentatte ganger beskyldt dem for å være Trump-fiendtlige. Presidenten har blant annet sagt at det bare er «filler» igjen av FBIs omdømme.

Antyder at FBIs nestsjef er korrupt

Trump antyder at McCabe, som har jobbet i FBI i over 20 år, er politisk styrt og kjøpt og betalt av Hillary Clinton og hennes allierte.

Bakgrunnen er at Jill McCabe, McCabes kone, i 2015 stilte til valg som demokratisk kandidat til delstatssenator i Virginia.

Hun tapte, men under valgkampen fikk hun 467.500 dollar fra en organisasjon – en såkalt «super PAC» – som var kontrollert av daværende guvernør Terry McAuliffe, en nær alliert av Hillary og Bill Clinton. Hun fikk også 207.788 dollar fra det demokratiske partiet i delstaten, skriver Vox.

How can FBI Deputy Director Andrew McCabe, the man in charge, along with leakin’ James Comey, of the Phony Hillary Clinton investigation (including her 33,000 illegally deleted emails) be given $700,000 for wife’s campaign by Clinton Puppets during investigation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2017

Trump påstår at donasjonene til McCabes kone gjorde at FBI-toppen ikke kunne være nøytral under etterforskningen av Hillary Clintons bruk av privat e-post som utenriksminister. Etterforskningen endte i skarp kritikk av Clinton, men ingen tiltale.

Hverken Trump eller hans allierte har lagt frem noen håndfaste bevis for at McCabe har gjort noe galt.

Også spesialetterforsker Robert Mueller, som gransker om noen amerikanere sto i ledtog med Russland for å påvirke USAs valgkamp i 2016, er blitt skyteskive for mange på høyresiden.

Tekstmeldinger borte pga. teknisk feil

Justisdepartementet har startet en undersøkelse av om det skjedde noe galt under etterforskningen av Clinton-saken.

Peter Strzok var sentral i etterforskningen av e-postskandalen, og nå mangler det flere måneder med tekstmeldinger som han sendte til sin elskerinne, en høytstående jurist som også jobbet i FBI, etter valget i 2016, skriver nyhetsbyrået AP.

Susan Walsh / AP / NTB scanpix

Justisdepartementet vil nå snu hver sten for å se om tekstmeldingene er mulig å oppdrive eller gjenopprette fra andre kilder, skriver justisminister Sessions i en uttalelse. FBI sier at meldingene er borte på grunn av en teknisk svikt.

In one of the biggest stories in a long time, the FBI now says it is missing five months worth of lovers Strzok-Page texts, perhaps 50,000, and all in prime time. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2018

Strzok var også en del av Muellers etterforskningen av det FBI mener var russisk innblanding i presidentvalget i 2016. Han ble fjernet av Mueller etter at det kom frem at han hadde utvekslet Trump-kritiske tekstmeldinger med elskerinnen. Kritikerne mener meldingene viser at FBI hadde politisk slagside under begge etterforskningene Strzok var en del av.

Krever notat nedgradert

En annen front i angrepene på FBI er at mange krever offentliggjøring av et fire sider langt dokument som angivelig viser at høytstående ansatte i FBI og justisdepartementet har misbrukt eller brutt overvåkingsloven for å overvåke folk i Trump-kampanjen under valgkampen.

Beskyldningene kommer frem i et hemmeligstemplet notatet som er ført i pennen av Devin Nunes, den republikanske lederen i etterretningskomiteen i Representantenes hus, og noen av hans kolleger. Det er ikke kjent hvilke beviser som eventuelt underbygger innholdet i notatet.

Mange republikaneren krever nå at Nunes’ notat blir offentliggjort. #ReleaseTheMemo – offentliggjør notatet – er blitt en mye brukt emneknagg på Twitter.

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Demokratene mener Nunes overdriver og at notatet er del av en politisk kampanje for å svekke FBI og spesialetterforsker Muellers troverdighet.

– Det er skrevet for å fremme et ødeleggende narrativ og angrepene på FBI. Det er en brenn-ned-huset-strategi for å beskytte presidenten, sier demokraten Adam Schiff til Politico.

FBI har ikke fått se beskyldningene om ulovlig overvåking, til tross for at byrået har bedt om å få se notatet, sier en talsperson for byrået.