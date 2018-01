11 medlemmer av den tyrkiske legeforeningens (TTB) sentralstyre, inkludert lederen Rasit Tükel, ble tirsdag arrestert, ifølge Hurriyet. De ble pågrepet fordi de i forrige uke kritiserte Tyrkias angrep på det syriske distriktet Afrin, den såkalte «Operasjon olivengren».

Legeforeningen mente krig var et helseproblem og ba om fred nå. Nå er medlemmene i sentralstyret pågrepet og siktet i henhold til Tyrkias terrorlover.

Tyrkiske soldater og deres allierte i Den frie syriske hæren (FSA) startet invasjonen av den kurdiskdominerte provinsen Afrin lørdag 20. januar. Målet er å fjerne den kurdiske militsen YPG. Tyrkia mener denne militsen er en gren av den tyrkiskkurdiske organisasjonen PKK, som de anser som en terrorgruppe.

Angrepet har skapt spenninger internt i NATO siden YPG-soldater som befinner seg lenger øst i Syria, samarbeider med USA i kampen mot Den islamske staten (IS). NATO-landet Tyrkia har kritisert alliansepartneren USA for samarbeidet med YPG.

AP/ NTB scanpix

Legeforeningen ba om fred umiddelbart

Den tyrkiske legeforeningen sendte onsdag 24. januar ut følgende oppfordring: «Nei til krig, fred umiddelbart».

Det ble ikke tatt vel imot av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Fredag kalte han foreningens medlemmer for «terror-elskere». Han anklager foreningen for forræderi.

– Tro meg: De er ikke intellektuelle, de er slaver. De er imperialismens tjenere, sa Erdogan om legeforeningen under en tale i går.

Erdogan har i sin retorikk lagt stor vekt på at Tyrkia ikke lar seg styre av USA.

RODI SAID / Reuters/NTB scanpix

Ba om beskyttelse – ble fengslet

Legeforeningens ønske om fred utløste et ras av trusler. I redsel for at en varslet demonstrasjon skulle føre til voldeligheter, rømte foreningen lokalene sine i Ankara. Foreningen ba om politibeskyttelse.

Amnesty International ba i helgen om at legeforeningen måtte få beskyttelse. I stedet er lederne altså arrestert.

– Arrestasjonen av ledelsen i den tyrkiske legeforeningen er grunnløs. De må løslates, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.

Påtalemyndigheten i Ankara har startet etterforskning av legeforeningens ledelse og har gitt ordre om pågripelser og ransakelser i åtte provinser.

Helseminister Ahmet Demircan sa tirsdag til tyrkisk presse at departementet ønsker å få fjernet de 11 fra ledelsen i den tyrkiske legeforeningen.

Siden forrige lørdag er over 300 personer blitt arrestert for anti-krig-meldinger på sosiale medier, ifølge Hurriyet.

Reuters/NTB scanpix

Den internasjonale legeforeningen krever løslatelse

Den internasjonale legeforeningen (WMA) reagerer skarpt på fengslingen av de tyrkiske legene.

– Vi støtter fullt ut våre tyrkiske kollegers uttalelse om at krig er et helseproblem, sier WMA-president Yoshitake Yokokura i en uttalelse som er lagt ut på foreningens nettsider. – WMA har en klar politikk på at leger og nasjonale legeforeninger skal ta opp konsekvensene av krig og væpnet konflikt med myndighetene.

WMA skriver at de tar sterk avstand fra dette angrepet på ytringsfriheten, som er beskyttet av internasjonale konvensjoner som Tyrkia har skrevet under på.

– Vi ber tyrkiske myndigheter om umiddelbart å løslate de tyrkiske legene og å avslutte denne skremselskampanjen, heter det i uttalelsen.

Den norske legeforeningen har på sin side skrevet et brev til tyrkiske myndigheter og krevd at deres tyrkiske kolleger blir løslatt.

Journalister oppfordret til patriotisk dekning av krigen

Det politiske partiet HDP, som er representert i parlamentet, oppfordret til to fredsdemonstrasjoner i Istanbul da krigen startet. De få som våget å stille opp, ble jaget vekk av politiet eller arrestert.

Tyrkisk presse er for tiden full av reportasjer om krigen i Afrin. Redaktørene i de ledende tyrkiske mediene skal den 21. januar ha blitt kalt inn til et møte med den tyrkiske statsministeren, visestatsministeren, forsvarsministeren og talsmannen til regjeringspartiet AKP for å motta direktiver om «patriotisk dekning av krigen», ifølge Reportere Uten Grenser (RSF).

Journalistene ble bedt om å merke seg hva som var i nasjonens interesse og å huske at Tyrkias soldater gjør alt de kan for å redusere skadene for sivile.

Redaktørene ble bedt om ikke å legge vekt på eventuelle protester mot krigføringen. De ble også bedt om å være skeptiske til det som ble meldt i internasjonale medier, siden YPG «bruker mange utenlandske journalister».

– Strømmen av propaganda, jakten på kritikere og den nesten fraværende debatten om denne militære offensiven understreker i hvilken grad pluralismen har kollapset i Tyrkia, sier Johann Bihr, leder for RSFs avdeling for Øst-Europa og Sentral-Asia.

Pluralisme beskriver et samfunn der mange forskjellige interessegrupper får et visst spillerom og kan balansere hverandre.