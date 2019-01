– For å løse den politiske krisen må regjeringen ta initiativ til en politisk prosess hvor målet er troverdige og frie valg. Norge er rede til å støtte en slik prosess dersom partene ønsker det, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

Søreide ber videre om at sikkerheten til nasjonalforsamlingens president, som onsdag utropte seg selv til landets president i en overgangsperiode.

- Enhver form for uforholdsmessig maktbruk fra myndighetenes side er uakseptabel. Sikkerheten og rettighetene til demonstrantene, nasjonalforsamlingens medlemmer og dens president Juan Guaidó, må garanteres, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Ber om dialog

FNs generalsekretær António Guterres ber om dialog i Venezuela etter at opposisjonsleder Juan Guaidó hevdet han er landets midlertidige president.

– Vi håper dialog vil være mulig og at vi unngår en opptrapping, som vil lede til en type konflikt som kommer til å være en katastrofe for folket i Venezuela og for hele regionen, sa Guterres torsdag.

USA, Canada og en rekke latinamerikanske land har uttrykket støtte til opposisjonslederen Juan Guaidó, som er leder for landets nasjonalforsamling. Onsdag utropte han seg selv til fungerende president i Venezuela i en overgangsperiode inntil det kan avholdes demokratiske, frie valg.

Fakta: Juan Guaido * Født 28. juli 1983 i La Guaira i Venezuela. Gift, ett barn. * Utdannet industriingeniør. * Tilhører partiet Voluntad Popular (Folkeviljen), et sentrum-venstre-parti. * Valgt inn i Venezuelas nasjonalforsamling i 2015. * Leder for Venezuelas nasjonalforsamling fra 5. januar 2019. * Erklærte seg som Venezuelas interimspresident 23. januar 2019.

Mannen som reelt sett er president, Nicolás Maduro, mener Guaidó er et ledd i et komplott ledet av USA.

Guterres uttrykker også bekymring over meldinger om flere drepte i sammenstøt og demonstrasjoner som har funnet sted i Venezuela.

13 personer er drept, ifølge menneskerettsgruppen Venezuelan Observatory of Social Conflict. Myndighetene i landet har oppgitt at fem mennesker er døde.

Guterres ber om en uavhengig granskning av disse hendelsene og dødsfallene.

Russland advarer mot «blodbad»

Russland mener den internasjonale støtten til Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó, som har utropt seg selv til president, kan utløse et blodbad i landet.

Russlands president Vladimir Putin mener Juan Guaidó og opposisjonen prøver å kuppe makten i Venezuela og at folkeretten er blitt brutt, ifølge en uttalelse fra talsperson Dimitrij Peskov.

– Innblandingen fra utenlandske makter kan føre til blodbad og lovløshet i Venezuela, hevder det russiske utenriksdepartementet i en uttalelse.

– Den ødeleggende innblandingen fra andre land, spesielt i denne ekstremt anstrengte situasjonene, er uakseptabel, heter det.

Russland har tidligere støttet Maduro både økonomisk og med våpenleveranser.