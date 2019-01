200 personer er savnet etter at demining brast i Brasil

Det bekrefter det brasilianske gruveselskapet Vale SA, ifølge The Wall Street Journal.

Kollapsen, som skjedde fredag formiddag, skal ha ført til at store områder ble flommet over av gjørme. Lokale medier har viser bilder av nedgjørmede bygninger, biler og tog, og mennesker som må reddes opp fra strømmen, skriver The BNO.

Myndighetene har ennå ikke bekreftet noen skader eller dødsfall, men ifølge nyhetsbyrået AFP er over 200 personer savnet. Ifølge en av redningsmannskapene på stedet melder øyevitner om at det er flere omkomne, skriver de.

Involvert i annen damkollaps

Gruvegiganten Vale var også involvert da en annen dam i Brasil, med flere millioner litere med gruveavfall, kollapset og drepte 19 mennesker i 2015.

Hendelsen beskrives av The Guardian som landets største miljøkrise. Vale, som var i samarbeid med det engelsk-australske bedriften BHP Billiton, ble da anklaget for å ikke ha tatt grep for å forhindre ulykken.

Se videoklipp fra lokale medier her: