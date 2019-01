200 personer er savnet etter at demning brast i Brasil

Det bekrefter det brasilianske gruveselskapet Vale SA, ifølge The Wall Street Journal.

Demningen brast utenfor byen Brumadinho i delstaten Menas Gerias, som har en befolkning på 39.000.

Om lag 200 mennesker er savnet, og flere skal være funnet omkommet, melder AFP. Lokale myndigheter har imidlertid ikke bekreftet noen dødsfall.

Kollapsen, som skjedde fredag formiddag, skal ha ført til at store områder ble flommet over av gjørme. Lokale medier viser bilder av nedgjørmede bygninger, biler og tog, og mennesker som må reddes opp fra strømmen, skriver The BNO.

Reddet med helikopter

En av redningsmannskapene på stedet forteller til AFP at øyevitner skal ha meldt fra om at det er flere omkomne. Det er også blitt brukt helikoptre for å berge folk fra gjørmen, skriver de.

Ifølge NTB sier lokale myndigheter at flere arbeidet ved dammen da ulykken inntraff, noe som styrker mistanken om at flere skal ha omkommet. Det er ikke kjent hva som forårsaket ulykken.

Involvert i annen demningkollaps

Gruvegiganten Vale var også involvert da en annen demning i Brasil, med flere millioner litere med gruveavfall, kollapset og drepte 19 mennesker i 2015.

Hendelsen beskrives av The Guardian som landets største miljøkrise.

Vale, som var i samarbeid med det engelsk-australske bedriften BHP Billiton, ble da anklaget for å ikke ha tatt grep for å forhindre ulykken.

Se videoklipp fra lokale medier her: