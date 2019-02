Shamima Begum (19) angrer ikke på at hun sluttet seg til IS. Nå har hun utløst en hissig debatt om retur av fremmedkrigere.

– Jeg angrer ikke på at jeg dro, sier britiske Shamima Begum i et intervju med The Times denne uken.

Hun var en av tre tenåringsjenter fra Bethnal Green i Øst-London som i februar 2015 reiste til Syria for å slutte seg til terrorgruppen IS.

Det vakte like stor oppsikt i England som da to unge søstre fra Bærum, reiste til Syria i oktober 2013. Bærumssøstrenes situasjon er uklar, men med IS’ fall i Syria og Irak, vil stadig flere Syria-farer, særlig kvinner, returnere til hjemlandet.

En av Begums britiske venninner ble drept da en bombe traff huset hun bodde i. Skjebnen til den andre er ukjent.

Intervjuet med The Times ble gjort i en flyktningleir i Syria.

Vil tilbake til hjemlandet

Shamima Begum er 19 år og fødte forrige uke en sønn i Syria. De to første barna hennes døde. Hun var høygravid da The Times møtte henne for noen dager siden. Hun gjør det klart at hun ikke angrer på at hun dro til Syria.

Søndag stilte hun også opp til intervju med Sky News, sammen med sin nyfødte baby, og ba om sympati med henne og barnet. Ikke minst: Hun vil tilbake til Storbritannia.

Nå går debatten høyt i mange vestlige land: Skal fremmedkrigere få returnere? Hvordan skal de i så fall følges opp? Skal bare barna deres få komme? Hvilken risiko kan hjemvendte fremmedkrigere utgjøre?

Allerede lørdag gjorde statsminister Erna Solberg det klart at Norge vil ta tilbake IS-krigere med norsk statsborgerskap.

Kostnadene blir høye når fremmedkrigere vender hjem

Terrorforsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets Forsvarsinstitutt (FFI) skriver i en tråd på Twitter at vi står overfor en helt ny retur-situasjon av fremmedkrigere.

«Når det gjelder sikkerhetsrisikoen, må vi være ærlige og innrømme at vi ikke har forutsetning for å vurdere hvilken fremtidig trussel hjemvendte IS-krigere kan utgjøre. Den kan være lav, den kan være høy, vi vet rett og slett ikke», skriver Hegghammer.

Over 100 reiste fra Norge

Fra Norge reiste rundt 100 kvinner og menn til Syria og Irak for å delta i oppbyggingen av IS-kalifatet. En av dem var Aisha Shezadi fra Bærum, som i et intervju med Aftenposten sa at hun vil tilbake til Norge. Rundt 30 av dem som dro, ble drept. 40 har kommet tilbake, og ti personer er blitt straffeforfulgt og dømt til flere år i fengsel.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har anslått at rundt 30 personer ble igjen, og at det er sannsynlig at minst 40 norske barn har vokst opp i IS-kontrollerte områder.

Barn som har minst en forelder med norsk statsborgerskap, har rett på norsk statsborgerskap, ifølge norsk lov.

Selv om Hegghammer understreker at han er usikker på hva som kan være riktig strategi, lister han opp en rekke argumenter mot såkalt repatriering, et begrep som brukes om å vende tilbake til sitt hjemland.

Selv om sikkerhetspolitiet kan ha noe utbytte av å debriefe de hjemvendte, vil risikoen være større.

Ta hjem 100 personer, og du vil kanskje få 300 nye personer å følge med på. Her viser han til at det også vil være interesse for nettverket til de hjemvendte.

Mange hjemvendte vil trolig bli arbeidsledig i lange perioder, ikke minst fordi mange ikke vil ansette dem.

Kostnadene kan komme opp i en million euro per person i løpet av et livsløp.

Men hva med barna?

Hegghammer drar frem den moralske dimensjonen ved at barn er involvert.

«Jeg ser ikke at man kan bruke et sikkerhetsargument for ikke å repatriere dem. Deres traumer og den indoktrinering de er blitt utsatt for, kan til en viss grad øke risikoen for at de går inn i militante aksjoner i fremtiden. Men risikoen er håndterbar hvis de blir tatt godt hånd om».

Så skal vi ta mot disse barna? spør han, og svarer at han er splittet, men heller mot at man ikke bør splitte opp familier og fjerne barna fra foreldrene.

Fakta: Fremmedkrigere til Syria Mer enn 42.000 fremmedkrigere fra mer enn 120 land ble med i terrororganisasjoner mellom 2011 og 2016. Rundt 5000 fra Europa. Kilde: EU Radicalization Awareness Network – Centre of Excellence (RAN CoE)

Lei seg for at kalifatet ikke ble en suksess

Med sin nyfødte sønn appellerer den unge IS-kvinnen Shamima Begum til Storbritannias myndigheter:

– Jeg synes at mange burde ha sympati med meg for alt jeg har vært gjennom, sier hun i et intervju med Sky News søndag.

Hun angrer ikke på at hun dro. Det hun beklager, er at IS kom til kort: Det ble ikke noe av kalifatet.

Da Times-journalisten spør om hun var vitne til henrettelser, svarer hun: – Nei, aldri, men jeg så et avkappet hode i søppelkassen.

Til Sky News sier hun at hun bare var husmor, og at det ikke finnes bevis for at hun har gjort noe farlig. Hun sier at hun var «ok» med at IS bedrev halshugging og henrettelser.

Terrorforsker: Ikke moden for å vende tilbake

Terrorforsker Maher Shiraz ved King’s College London mener at Begum ikke ser ut til å være moden for deradikalisering, siden hun ikke viser noen tegn til anger.

– De fleste av de pågrepne IS-krigerne uttrykker nå samvittighetskvaler og anger. De snakker ned sin rolle i IS, at de bare bedrev humanitær bistand, skriver Shiraz på Twitter.

Men han konstaterer at de slett ikke er så uskyldige som de nå fremstiller seg: De oppfordret nemlig til angrep i hjemlandet, feiret halshugginger av vestlige journalister som James Foley, og bidro til den spesielt vanskelige tilstanden for jesidi-kvinner.

Fakta: Oppskrift for hjemvendte EU Radicalization Awareness Network – Centre of Excellence (RAN CoE), som ledes av den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp, har laget en manual for mottak av hjemvendte fremmedkrigere og deres familier. Blant punktene er: Myndigheter og lokalsamfunn oppfordres til å forberede seg grundig før de mottar barn, kvinner eller menn fra IS-regimet.

Hver enkelt individ bør ha et skreddersydd opplegg, alt fra risikovurdering og eventuell straffeforfølgelse til sosial og mental oppfølging av barn. Les mer her.

Innenriksminister vil hindre hjemvendelse

Selv om Human Rights Watch mener at Storbritannia har et ansvar for å ta mot Shamima Begum, er det ikke opplagt at hun slipper inn. Den britiske innenriksministeren Sajid Javid sa at han «ikke ville nøle» med å hindre IS-koner fra å vende hjem.

– Vi må huske at de som dro fra Storbritannia for å slutte seg til IS, var fulle av hat mot vårt land, sa Javid til Sky News.

– Det er et faktum at vi ikke kan gjøre folk statsløse, svarte Storbritannias justisminister David Gauke.