63-åringen ble operert for ti dager siden som ledd i oppfølgingen etter at han ble knivstukket og alvorlig skadd under et valgkamparrangement i september i fjor.

Presidenten har pådratt seg en lungebetennelse etter operasjonen og skal behandles med antibiotika i sju dager. Det er ukjent når han blir skrevet ut fra sykehuset i São Paulo.