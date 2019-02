Journalist drept på restaurant i Mexico

Jesus Ramos Rodriguez ble drept lørdag i byen Emiliano Zapata. Ramos hadde arbeidet som nyhetsvert på radiostasjonen 99,9 FM i over 20 år, ifølge lokale medier.

Øyevitner forteller at gjerningspersonen gikk ut av en bil, rett bort til Ramos og skjøt ham over åtte ganger på kloss hold.

For få uker siden ble en annen radiojournalist funnet drept i delstaten Baja California Sur nord i Mexico. 34 år gamle Rafael Murua ble drept til tross for at han som følge av drapstrusler var underlagt mexicanske myndigheters beskyttelsesprogram for journalister og aktivister.

Drapene er de siste i en lang rekke journalistdrap i landet, som har blitt et av verdens farligste land å være journalist i.

Siden 2000 har over 100 journalister blitt drept i Mexico, ti av dem i fjor, ifølge myndighetene. Bare i krigsherjede Afghanistan og Syria ble flere pressefolk drept, ifølge organisasjonen Reportere uten grenser.

De fleste journalistdrapene forblir uoppklarte, i likhet med over 90 prosent av alle andre voldsforbrytelser i Mexico, der det i 2018 ble satt en dyster rekord med over 33.000 drap.