* 11. desember 2018: En mann skyter og dreper tre personer på et julemarked i Strasbourg. Tolv personer ble skadet. Hendelsen etterforskes som et terrorangrep. Gjerningsmannen er fortsatt på frifot.

* 12. mai 2018: En mann dreper en person og skader fire andre med en kniv i Paris. Han skal ha ropt «Gud er stor» i forkant av angrepet. Angrepet ses på som et terrorangrep.

* 23. mars 2018: En mann dreper fire personer i byene Trèbes og Carcassonne. Gjerningsmannen ble drept av politiet etter en tre timer lang gisselaksjon. Ekstremistgruppen IS hevder å stå bak.

* 1. oktober 2017: En 29 år gammel mann fra Tunisia roper «Gud er stor» og dreper to kvinner med kniv på en togstasjon sør for Marseille. Gjerningsmannen ble drept, og IS hevdet i ettertid at de sto bak angrepet.

* 21. april 2017: En 39 år gammel mann dreper en politimann og skader to andre på Champs-Élysées i Paris. Gjerningsmannen ble drept av politiet, og en håndskrevet lapp som hyllet islamistgruppen IS, ble funnet ved liket av 39-åringen

* 26. juli 2016: To 19-åringer dreper en 85 år gammel prest i en kirke i Normandie. IS hevder de sto bak angrepet. Mennene skal ha erklært tilhørighet til gruppen i en video.

* 14. juli 2016: 86 mennesker ble drept og over 300 såret da en lastebil raste gjennom en folkemengdene som feiret 14. juli på strandpromenaden i Nice. Gjerningsmannen ble skutt av politiet, og IS erklærte at han var en av deres «soldater».

* 13. juni 2016: En 25 år gammel mann knivdreper en politimann og hans samboer i hjemmet deres i Magnanville, vest for Paris. Gjerningsmannen ble drept av politiet. På sosiale medier viste han sympati overfor IS.

* 13. november 2015: Væpnede menn slo til på seks forskjellige steder i Paris. 130 personer ble drept, 89 av dem under angrepet mot konsertlokalet Bataclan. Alle gjerningsmennene unntatt én ble drept eller sprengte seg under aksjonen. IS påtok seg ansvaret.

Kilde: NTB