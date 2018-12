Flere drept i selvmordsangrep utenfor Kabul

I tillegg til de drepte er seks såret. Ofrene var medarbeidere i den afghanske etterretningstjenesten. De hadde vært på et nattlig oppdrag, og var på var på vei tilbake til hovedstaden i en kolonne da angrepet fant sted, opplyser innenriksdepartementets talsmann Najib Danish. Angrepet fant sted i Paghman-distriktet vest i Kabul-provinsen.

– Det er fortsatt uklart om angriperen var til fots eller i et kjøretøy, sier han. En annen tjenestemann sier at angrepet ble gjennomført med en bilbombe.

Afghanske sikkerhets- og militærstyrker har de siste månedene lidd store tap i kampen mot Taliban og andre islamistiske grupper. Mandag ble det meldt at totalt 32 medlemmer av sikkerhetsstyrkene var drept i en rekke Taliban-angrep i flere deler av landet.

I november opplyste president Ashraf Ghani at nesten 30.000 soldater og medlemmer av politistyrkene var drept siden 2015 – et langt høyere tall enn det som tidligere er innrømmet.

Den amerikanske generalen Kenneth McKenzie uttalte tidligere i måneden at de afghanske tapstallene er så høye at situasjonen ikke kan fortsette, og at det må settes i verk trenings- og rekrutteringstiltak.