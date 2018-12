Militærkolonnen var på vei tilbake til Kabul etter et nattlig oppdrag da den ble angrepet i Paghman-distriktet. Taliban har tatt på seg ansvaret.

Fire av de drepte var regjeringssoldater mens de øvrige omtales som sivile. To medlemmer av NATOs styrke i Afghanistan og seks afghanske soldater var blant de elleve som ble såret i angrepet, bekrefter en talsmann.

Minst ti politifolk ble også drept i et Taliban-angrep mot en veisperring i den nordlige Kunduz-provinsen tirsdag, opplyser et medlem av provinsrådet. Elleve andre ble såret i angrepet, som pågikk i over tre timer.

I Kandahar-provinsen sør i Afghanistan ble åtte medlemmer av de afghanske sikkerhetsstyrkene drept da Taliban-opprørere stormet en veisperring i Arghistan-distriktet, opplyser en talsmann for guvernøren i provinsen.

Elleve opprørere ble også drept i kampene som fulgte, ifølge talsmannen Aziz Ahmad Azizi.

Mandag ble minst 32 medlemmer av sikkerhetsstyrkene drept i flere Taliban-angrep.

President Ashraf Ghani opplyste i forrige måned at nesten 30.000 afghanske soldater og politifolk er drept siden 2015, langt flere enn tidligere innrømmet.