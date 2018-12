Brexit-avstemning i Parlamentet innen 21. januar

Det bekrefter statsministerens kontor tirsdag, etter at avstemningen som var planlagt ble utsatt på ubestemt tid. Årsaken var at det så ut til å gå mot et klart nederlag for den hardt pressede britiske statsministeren.

Ifølge Sky News har også statsministerens kontor gitt uttrykk for at den britiske regjeringen også vil diskutere hvordan de skal forberede seg på en brexit-løsning der det ikke foreligger en avtale med EU.

Parlamentet har tidligere vedtatt at hvis ingen avtale er på plass innen 21. januar, vil forsamlingen overta ansvaret for å styre forhandlingene.

May er tirsdag på rundreise i EU for å forsøke å få innrømmelser som kan hjemme henne i forsøket på få på plass en brexit-avtale som flertallet i Parlamentet kan akseptere. Men foreløpig er det tider som tyder på stort gjennonslag. EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker har riktignok gitt uttrykk for at det forsatt er rom for «avklaringer og fortolkninger» som kan berolige britene om brexitavtalen, men han fastslår nå at selve avtaleteksten må ligge fast. Den blir ikke gjenåpnet, sa han i EU-parlamentet.

– Det kommer ikke til å skje. Alle må forstå at utmeldingsavtalen ikke vil bli åpnet opp igjen.

Hvordan problemet skal løses, er ennå ikke klart. Men en mulig løsning som EU har brukt i lignende situasjoner før, er tilleggserklæringer som legges ved selve avtalen, der partene kommer med presiseringer om hvordan avtaleteksten skal tolkes.

Juncker skal selv møte May i Brussel tirsdag kveld for å diskutere saken videre. Så kommer saken opp på EUs toppmøte førstkommende torsdag.

Saken oppdateres