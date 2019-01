Noen ser en bevegelse på den andre siden av fronten. Det er nok til at helvetet bryter løs. Flere titalls soldater fra Syrias Demokratiske Styrker (SDF) plaffer løs mot det som kan være et motangrep fra Den islamske staten (IS).

Blant dem som henger seg på skytingen mot fienden cirka 200 meter unna, er amerikaneren Alan. Fra toppen av et hustak fyrer han løs med maskingeværet sitt.