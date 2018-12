Kina melder om fremdrift i handelssamtalene med USA

USA har økt tollen på en rekke kinesiske varer verdt milliarder av dollar for å utjevne den skjeve handelsbalansen mellom de to landene og straffe Kina for angivelig tyveri av intellektuell eiendom.

En varslet ytterligere tolløkning ble tidligere denne måneden utsatt i 90 dager etter at presidentene Donald Trump og Xi Jinping ble enige om «våpenhvile» i handelskrigen under et G20-møte i Buenos Aires.

USA har advart om at de trenger å se noe konkret fra Kina i løpet av de 90 dagene. Kina melder søndag at det er gjort fremskritt etter en telefonsamtale mellom handelsrepresentanter fra de to landene.

– 21. desember gjennomførte Kina og USA en telefonsamtale på viseministernivå, der det ble utvekslet syn på områder som handelsbalanse og bedre beskyttelse av intellektuell eiendom. Under samtalen ble det gjort nye fremskritt, heter det i en uttalelse fra Kinas handelsdepartement.

Telefonsamtalen er den andre det kinesiske handelsdepartementet har meldt om denne uken. Onsdag sa de at tjenestemenn hadde diskutert «økonomi og handel».

Kinas lovgivende forsamling meldte søndag at de så på et nytt lovforslag angående investeringer fra utlandet som skal hindre at utenlandske selskaper må dele teknologi og gi dem samme privilegier som kinesiske selskaper.