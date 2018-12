Den stikkende tåregassen la seg igjen over Paris’ hovedgate Champs-Élysées lørdag.

Søndag prøver de å rydde opp. Ødeleggelsene har kostet. Turistattraksjoner har blitt stengt. Butikker er ødelagt. Biler er brent ned. Mange hundre har blitt skadet. Finansminister Brune Le Maire kaller det en katastrofe for handelen og økonomien, ifølge BBC.

Det er fjerde helg på rad med demonstrasjoner. Etter dramatiske scener sist helg, skrudde franske myndigheter opp beredskapen.

Nesten 90.000 politifolk skal ha vært i aksjon i helgen. Minst 1723 personer ble pågrepet, og over 130.000 deltok i demonstrasjoner, over hele Frankrike. I tillegg ble 130 personer skadet i opptøyene.

Piroschka van de Wouw / Reuters / NTB scanpix

Snuoperasjon

Protestbevegelsen «de gule vestene» har mobilisert fra begge ender av den politiske skalaen den siste måneden.

Resultatet har vært dramatiske scener, en presset president og lammelse av store deler av Frankrike.

Thibault Camus / AP/ NTB scanpix

Den utløsende faktoren bak demonstrasjonene er en ny avgift på bensin og diesel. Men misnøyen stammer fra en situasjon som har bygget seg opp over flere tiår: Kjøpekraften har stagnert for store deler av befolkningen. Og de er forbannet.

Derfor fortsatte demonstrasjonene denne helgen, til tross for at den franske presidenten snudde i spørsmålet om avgift på diesel og bensin.

Fakta: «De gule vestene» i Frankrike Bevegelsen begynte som en protestaksjon mot økende priser på drivstoff og høyere levekostnader. Den begynte som en grasrotbevegelse uten tilknytning til politiske partier eller fagorganisasjoner, og bevegelsen har ingen offisiell ledelse. Har tatt sitt navn fra de gule refleksvestene som skal ligge i alle franske biler. Etter omfattende protester varslet regjeringen tirsdag at planlagte økning av drivstoffavgifter og strømpriser legges på is. I forrige uke viste en meningsmåling at om lag 66 prosent av franskmennene støtter bevegelsen. Kilde: NTB

Presset president

Ian Langsdon /AP / NTB scanpix

Retretten kom for sent. Emmanuel Macron undervurderte alvoret i situasjonen. Det mener flere eksperter Aftenposten har snakket med.

– Den politiske ledelsen har brukt for lang tid på å komme demonstrantene i møte. Ingen skjønte at de opptøyene vi så for en uke siden kunne skje, sier Franck Orban førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

– Folk stoler ikke på politikere som lever i et annet univers enn dem selv, sier Georges Chabert, fransk historieprofessor ved NTNU.

Han mener demonstrantene hittil er blitt møtt med latterliggjøring og fornærmelser.

– Det er en følelse av frustrasjon. På den ene side hører de om at det er kjøpt inn servise for 500.000 euro til presidentpalasset. På den annen side blir de møtt med fornærmelser når de forsøker å kreve noe, forklarer han.

Før helgen kom en ny deprimerende måling for presidenten – kun 23 prosent synes han gjør en god jobb.

Emmanuel Macron kom inn som en ung, liberal leder som lovet å reformere Frankrike. Nå er han mer upopulær enn det forgjenger François Hollande var på tilsvarende punkt i hans turbulente presidentkarriere.

Macron er presset. Kan han snu situasjonen?

Fakta: Årsaker til opptøyene Ny avgift på bensin og diesel: Tidligere i år ble avgiften økt med om lag 70 øre på diesel og 40 øre på bensin. Fra nyttår er det varslet en ytterligere økning på drøyt 60 øre for diesel og i underkant av 30 øre for bensin. Konflikt mellom by og land/fattig rik: Inntektsnivået i Paris-regionen økte fra 36.000 euro i 2000 til 51.000 i 2015, var den tilsvarende utviklingen utenfor storbyene fra 18.000 til 22.000 euro. Presidentvalget: Rundt 50 prosent stemte på en ytterliggående kandidat som lovet store forandringer. Macrons liberale politikk er ikke det de ønsket seg og misnøyen lå lett tilgjengelig. Emmanuel Macron som person: Oppfattes som en representant for en virkelighetsfjern elite. Kommer ofte med uttalelser som regnes som arrogante. Behov for reformer: Macron har understreket behovet for reformer for å møte arbeidsledighet og rigide regler som hindrer verdiskapning. Fagbevegelsen oppfatter derimot reformiveren som et forsøk å uthule arbeideres rettigheter. Motstanderne har klart å samle seg om en sak: Macrons motstandere har funnet sammen i protest mot avgiftsøkningen. Det har gjort demonstrasjonene store. Samtidig har den sammensatte gruppen gjort det vanskelig å forhandle med dem.

Avgjørende tale

Macron har varslet en tale i begynnelsen av neste uke.

Regjeringsmedlem Elisabeth Borne sa før helgen på fransk radio at det franske folk ønsker svar og at presidenten vil snakke til dem tidlig neste uke.

– Presidenten vil gi en beskjed om at han lytter til folkets vrede og at man er nødt til å finne nye svar, sa hun.

Chabert tror misnøyen stikker for dypt til at utspill fra Macron til uken kan dempe uroen.

– Jeg kan ikke se hva han skal kunne si nå som roer ned folk, sier Chabert.

Han tror oppstanden og uroen vil fortsette, og at presidenten bare vil «bære bensin til bålet» når han skal tale til nasjonen.

– Mens politikere snakker om verdens ende, snakker folk om slutten på måneden, sier han.

Chabert poengterer at ingen av de etablerte partiene har klart å få noe innpass i eller fordeler av protestbevegelsen.

Rafael Yaghobzadeh / AP /NTB scanpix

– Må innrømme feil

Franck Orban er mer optimistisk, men understreker at de nærmeste dagene vil ha stor betydning for Macrons mandat og stabiliteten i landet.

– Han må stake ut en ny kurs, innrømme at han har gjort feil og vise at han har tatt innover seg kravene fra bevegelsen, sier Orban.

Han utelukker heller ikke at Macron kommer til å gjøre endringer i Regjeringen:

– Det er i teorien ingen som kan avsette Macron, men han kan selv bestemme å bytte ut enkelte ministere eller statsministeren. I verste tilfelle kan han også kalle inn til nyvalg, men vi er ikke kommet dit ennå, sier han.

Fakta: Emmanuel Macron Født 1977 i Amiens i Nord-Frankrike. Valgt til president 7. mai 2017 med 66,1 prosent av stemmene, mot 33,9 prosent til motkandidaten, Marine Le Pen fra Nasjonal Front. Ble politisk aktiv i 2010 for å støtte Sosialistpartiet og tidligere president François Hollande. Ble Hollandes rådgiver i 2012. I 2014 ble han utnevnt til økonomiminister i Hollandes regjering. I april 2016 lanserte Macron en ny politisk bevegelse, En Marche! Samme år trakk han seg fra regjeringen, og kunngjorde i november at han ville stille som kandidat i presidentvalget året etter. Kilde: NTB

Sette inn tiltak

Men skal dette bli den siste helgen med demonstrasjoner, er det tre-fire områder som blir særlig avgjørende for hvordan situasjonen utvikler seg – og hvorvidt Macron klarer å rydde opp, mener Orban:

1. Økonomisk kurs.

Demonstrantene krever større tilskudd til vanskeligstilte og økt kjøpekraft. Det betyr at pengene må tas fra et sted, enten ved at man går med større underskudd i budsjettet eller at det legges mer skatt på rikere samfunnslag og store selskaper.

2. Avgiftssystemet.

Avgiftene må legges opp slik at det gir en bedre balanse mellom rik og fattig.

3. Politiske endringer.

Det snakk om å åpne opp det politiske systemet for at folket trekkes inn – for eksempel ønsker man mer utbredt bruk av proporsjonalitet ved nasjonale og lokale valg og av folkeavstemninger. Folket skal selv kunne initiere endring gjennom underskriftskampanjer med stor oppslutning.