Sørkoreanere på middag hos Kim i Pyongyang

Delegasjonen ankom flyplassen Sunan i Pyongyang mandag ettermiddag, opplyser Sør-Koreas president Moon Jae-ins talsmann Kim Eui-kyeom.

– Det ble besluttet at de skulle være til stede under et møte og en middag med Kim Jong-un, legger han til.

Middagen med Kim som vert, startet om lag tre timer etter at delegasjonen ankom landet, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Delegasjonen har møter med nordkoreanske representanter også tirsdag, som er siste dag av det to dager lange besøket.

Når delegasjonen ankommer Seoul igjen, skal den utarbeide en rapport som skal overrekkes amerikanske myndigheter.

Ingen detaljer

Det foreligger ingen flere detaljer rundt velkomstmiddagen mandag eller innholdet fra samtalene som ble gjennomført. Sør-Koreas etterretningssjef Suh Hoon er med i delegasjonen.

Besøket er også omtalt i nordkoreanske medier.

– Delegasjonen med spesialutsendinger fra Sør-Koreas president, blant dem nasjonal sikkerhetsrådgiver Chung Eui-yong, ankom Pyongyang 5. mars, heter det i en kort melding fra det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået KCNA.

I en separat melding fra regimets rikskringkasting heter det at delegasjonen fra sør ble ønsket velkommen av Ri Son-gwon, som leder et statlig organ i det lukkede landet med ansvar for saker som angår begge land.

Ri var involvert i forarbeidet som lå til grunn for Nord-Koreas deltakelse i De olympiske leker i Pyeongchang i forrige måned.

Diskuterer forhandlingsgrunnlag

Før avreise fra Seoul uttalte den sørkoreanske delegasjonens leder Chung at han skulle frambringe et budskap fra Moon om viktigheten av å gjøre Korea-halvøya atomvåpenfri og å oppnå varig fred.

– Vi planlegger omfattende diskusjoner om fortsettelsen av samtalene mellom våre to land og betingelser for å opprette dialog mellom Nord-Korea og verdenssamfunnet, inkludert USA, sa Chung før avreise.

Chung er president Moon Jae-ins øverste sikkerhetsrådgiver. Han leder en delegasjon høytstående tjenestemenn, og målet er å avverge en mulig konflikt mellom de to naboene.

Besøket som ble innledet mandag er svar på et tilsvarende besøk som Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong ledet til Sør-Korea under åpningen av vinterlekene. Hennes besøk, sett på som en sjarmoffensiv, resulterte i overrekkelse av invitasjon til Moon om å delta i et toppmøte i Nord-Korea. Nord-Korea fulgte deretter opp med å sende en delegasjon til avslutningsseremonien. Da overbrakte nordkoreanerne budskap om at regimet vil snakke med USA.

Utfallet av den gryende kontakten mellom de to landene på halvøya er så langt ukjent. Nord-Korea har til nå insistert på at det ikke må foreligge betingelser for å starte fredssamtaler. USA har på sin side krevd at Nord-Korea må ta konkrete skritt for å vise vilje til å skrinlegge atomvåpenprogrammet, før samtaler kan komme på tale.