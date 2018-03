Totalt har 16 egyptiske soldater og drøyt 100 «jihadister» mistet livet i den egyptiske militæroffensiven, ifølge den egyptiske hærens egne tall. Den egyptiske hæren rykket inn i Sinai den 9. februar.

Hæren startet offensiven etter at president Abdel Fattah al-Sisi ga dem tre måneders frist til å «knuse IS» i Sinai.

Presidenten ga dem dette ultimatumet etter at over 300 mennesker ble drept i et selvmordsangrep mot en moské i Bir al-Abd nord på Sinai-halvøya.