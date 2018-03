80 prosent av de 90.000 valglokalene hvor russere i dag avgir sin stemme i presidentvalget, er overvåket med videokameraer.

Hvem som helst kan følge med på kameraene direkte, som også overfører lyd.

Hensikten er å forhindre valgjuks.

På sosiale medier har russere allerede spredt hundrevis av bilder som viser hva som skjer når Russland velger Vladimir Putin til president for seks nye år.

Telegram-kanalen 2CH.hk/Meduza

Mat, sang og sjakk i valglokalet

Den russiske Telegram-kanalen 2CH.hk fant bilder fra et valglokale som definitivt skiller seg:

Mens valget pågår, synger en av valgfunksjonærene sanger mens velgerne kan forsyne seg av et koldtbord, spille sjakk eller sette seg ned for å få med seg valgshowet.

I Moskva deles det ut gratis mat ved 1500 valglokaler.

Dette er bare ett av flere triks for å då flere russere til å stemme. Jo høyere valgdeltagelse, jo større andel av stemmene får Putin.

«Slagordet for dette «valget»: Kom, vi vil mate deg!» tvitret opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj sarkastisk sammen med et bilde fra et valglokale der det var dekket på til fest:

Лозунг этих «выборов»: приходите, мы вас покормим pic.twitter.com/d4UpURsi8E — Alexey Navalny (@navalny) March 18, 2018

Med hodet i stemmeurnene

En gjenganger på mange av bildene som blir spredt fra valglokalene i dag, er valgfunksjonærer med hodet langt ned i valgurnen.

– Håper ikke dette er flashmob de har startet, skriver avisen Meduza.

Meduza

Meduza

Et annet videokamera fra en republikk i Kaukasus viser hvordan en gjeng dansende, rødkledde kosakker kommer inn og lager full fest i valglokalet.

Ved Lomonosov-distriktet ved St. Petersburg dukket en velger opp utkledd som Putins nye atomrakett Sarmat.

– En rakettmann avgir stemme ved Lomonosov-distriktet i Leningrad-regionen. Verden burde skjelve, meldte Online. 47 spøkefullt.

Med8aza

Det vakte også oppsikt da en flokk tungt bevæpnede vikinger med russiskortodokse kors troppet opp i et valglokale i St. Petersburg, tvitret en av Navalnyjs observatører.

ANDREI KASPRISHIN / REUTERS

Meduza.

Et annerledes presidentvalg

Bak de mange humoristiske og delvis absurde påfunnene, ligger imidlertid et stort alvor:

Kreml har lagt ned enorme ressurser i at dagens presidentvalg skal fremstå som mer legitimt.

Allerede ved 17.00-tiden russisk tid hadde godt over halvparten av velgerne avgitt stemme.

Dette er langt mer enn ved tidligere valg.

GLEB GARANICH / REUTERS

859 rapporter om regelbrudd

Den uavhengige organisasjonen Golos meldte søndag at det hadde kommet inn om lag 859 rapporter basert på over 2000 klager om både store og små mulige regelbrudd fra de 90.000 valglokalene.

De fleste klagene gjelder måten valglokalene ser ut og ulovlig behandling av observatører, valgkomitémedlemmer og journalister.

Så langt virker det likevel som om antallet alvorlige saker er mindre enn tidligere.

Ved forrige parlamentsvalg ble det avdekket betydelig flere grove tilfeller av åpenbart valgjuks, hvor valgfunksjonærer stappet stemmeurnene fulle med falske stemmer.

I Tsjeljabinsk i viste en video hvordan velgere slengte mange stemmesedler i urnene samtidig.

Tvunget til å sende bilde til læreren

Mange av de alvorligste bruddene ble rapportert inn før valget:

Flere av de alvorligste bruddene knytter seg til studenter ved flere universitetet, som ble pålagt å ta bilde av seg selv når de stemte og sende det til sine lærere.

Ved en rekke offentlige bedrifter har de ansatte varslet om at sjefene forlangte at de skulle stemme på Putin. De som ikke stemte, ble truet med å miste jobben.

Bruken av et samlet Kreml-kontrollert medieapparat for å gi Vladimir Putin langt mer positiv omtale.

Summen av mulige brudd er imidlertid ikke i nærheten av påvirke selve resultatet.

Ved et stemmelokale på Sakhalin viste videokameraene at det lå hauger med stemmesedler i valgurnen lenge før valglokalet var åpnet.

Южно-Сахалинск, УИК № 295

Запустили первого человека, а в урне уже бюллетени лежат. pic.twitter.com/w4cUB6vJ3C — Alexander V. Litreev (@alexlitreev) March 17, 2018

Om lag 40.000 uavhengige observatører er til stede under valget. Blant dem er over 500 internasjonale observatører fra OSSE under ledelse av Norges tidligere utenriksminister Jan Petersen.