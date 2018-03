Avis: Obama i samtaler med Netflix om serie

Kilder avisen har snakket med sier Netflix ønsker å betale Obama, og kona Michelle, for eksklusivt innhold som kun vil vises på strømmetjenesten. Hva slags format det er snakk om eller hvor mange episoder er ukjent.

Også Apple og Amazon skal ha vist interesse for Obama til egne strømmetjenester, opplyser kildene.

Obama har holdt en relativt lav profil etter at han gikk av, men gjorde et intervju med David Letterman i hans nye Netflix-serie «My Next Guest Needs No Introduction».

– Hvis du ser på Fox News, lever du på en helt annen planet enn om du lytter til NPR, sier Obama i intervjuet.

Netflix har per dags dato 118 millioner abonnenter.