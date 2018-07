– Vi kommer til å ta tilbake kontrollen over våre penger, lover og grenser og begynne et nytt spennende kapittel i vår nasjons historie, skriver statsminister Theresa May i forordet i det 98 sider lange dokumentet.

Planen ble lagt fram torsdag og redegjør for hva slags forbindelser Storbritannia ønsker å ha med med EU etter brexit.

Storbritannia går som tidligere kjent inn for å stake ut sin egen retning hva gjelder tjenester, som utgjør 80 prosent av den britiske økonomien.

Regjeringen planlegger også som varslet å forlate EUs indre marked og tollunion. Målet er å kunne begrense innvandring fra EU-land samt ha mulighet til å inngå egne handelsavtaler med tredjeland.

Ønsker frihandel

Planen er imidlertid i tråd med en såkalt myk strategi for å forlate EU.

– I kjernen av Storbritannias forslag er at Storbritannia og EU etablerer et frihandelsområde for varer, heter det i dokumentet.

Regjeringen foreslår å opprettholde deler av EUs felles regelverk for varer, inkludert landbruksvarer. Målet er at handel over grensene til EU-land kan fortsette som i dag.

Lite populært

Det er lite populært blant den harde kjernen av brexit-forkjempere, melder Sky News. De mener dette vil føre til at Storbritannia må rette seg etter EU-regler – uten å lenger kunne påvirke utformingen av dem.

I forslaget heter det også at EU-domstolen etter brexit ikke lenger vil ha jurisdiksjon over Storbritannia. Men også det punktet møter kritikk fra dem som ønsker en hard brexit.

De mener EU-domstolen i realiteten vil ha noe jurisdiksjon. Dette fordi det i forslaget heter at britiske domstoler i tvister med EU knyttet til det felles regelverket, også må ta dommer fra EU-domstolen i betraktning.

Kritikk

Ifølge Sky News har en rekke politikere fra Mays konservative parti allerede rettet krass kritikk mot planen.

– I sin helhet gjenskaper dette mange av de verste aspektene ved EU som det britiske folk stemte for å forlate, sier den konservative politikeren Jacob Rees-Mogg.

Planen presenteres etter at regjeringen ble enig om brexit-strategien sist fredag. Allerede har brexit-minister David Davis og utenriksminister Boris Johnson trukket seg i protest. De to er blant dem som støtter en hard brexit.

«Byråkratisk mareritt»

I planen foreslås det også å opprette et felles tollregime med EU, med mål om at tollsjekk og kontroll mellom Storbritannia og EU ikke blir nødvendig.

I forslaget heter det at Storbritannia vil fungere «som om det er i et kombinert tollområde» med EU, der man skal bruke teknologi ved grensen for å finne ut av om varer som ankommer Storbritannia fra tredjeland, er på vei til Storbritannia eller EU, og at britene sådan skal kunne kreve inn rett toll.

Labours Keir Starmer, opposisjonens brexit-talsmann, var raskt ute med kritikk av forslaget. Det er et «byråkratisk mareritt» som «baserer seg på teknologi som ikke finnes», sier Starmer ifølge Sky News.

Nye forhandlinger

Planen kan også komme til å møte motstand i Brussel, der tjenestemenn i lang tid har bedt London om å senke forventningene til hvor tette båndene mellom Storbritannia og EU kan forbli etter brexit.

EUs sjefforhandler Michel Barnier tvitret torsdag at han vil analysere forslagene med EU-landene og EU-parlamentet i forkant av nye forhandlinger med Storbritannia neste uke.