Storbritannias regjering har lagt fram brexit-planen

Det 98 sider lange dokumentet ble lagt fram torsdag ettermiddag.

– Vi kommer til å ta tilbake kontrollen over våre penger, lover og grenser og begynne et nytt spennende kapittel i vår nasjons historie, skriver statsminister Theresa May i forordet.

Storbritannia går som tidligere kjent inn for å stake ut sin egen retning hva gjelder tjenester, og planlegger å forlate EUs indre marked og tollunion med mål om å kunne begrense innvandring fra EU-land samt ha muligheten til å inngå egne handelsavtaler med tredjeland.

Planen er imidlertid i tråd med en såkalt myk strategi for å forlate EU.

Regjeringen foreslår å etablere et frihandelsområde med EU og å opprettholde deler av EUs felles regelverk for varer, inkludert landbruksvarer, med mål om at handel over grensene til EU-land kan fortsette som i dag.

– I kjernen av Storbritannias forslag er at Storbritannia og EU etablerer et frihandelsområde for varer, heter det i dokumentet.

Storbritannia foreslår også opprettelsen av et felles tollregime med EU, med mål om at tollsjekk og kontroll mellom Storbritannia og EU ikke blir nødvendig.

Planen ble lagt fram i kjølvannet av at regjeringen ble enig om brexit-strategien på et maratonmøte forrige fredag. Det førte imidlertid til at både brexit-minister David Davis og utenriksminister Boris Johnson trakk seg i protest.

Davis og Johnson er blant EU-motstanderne som står for en såkalt hard brexit.

Planen skal drøftes i parlamentet torsdag ettermiddag. Den er imidlertid også ventet å møte motstand i Brussel, der tjenestemenn i lang tid har bedt London om å senke forventningene til hvor tette båndene mellom Storbritannia og EU kan bli.

– Selvfølgelig stiller EU-27 seg åpen for et kompromiss, men ikke et som vil undergrave hovedpilarene til det indre markedet, sier en anonym EU-tjenestemann.